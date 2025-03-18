Togg, Millî Takımlar Ana Sponsoru Oldu!

Togg, Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma imzalayarak 3 yıllığına millî takımlar ana sponsoru oldu.

2023’ten beri araçları yollarda olan yerli otomobil girişimi Togg, farklı konularda da karşımıza çıkıyordu. Yakın zamanda Mercedes’in yerine Türkiye Futbol Federasyonu’nun araç sponsoru olduğunu ve federasyona T10X sağlayacağını görmüştük. Şimdi ise yine futbol konusunda bir anlaşma imzalandı.

Togg ve TFF, yerli markanın Türk millî takımlar ana sponsoru olması için anlaşmaya gitti. İmza töreni Riva’da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Antrenman formasında yer alacak, 3 yıl boyunca Türk sporunu destekleyecek

A Millî, Kadın Millî ve Ümit Millî gibi millî takımları kapsayan anlaşmada Togg, 3 yıl boyunca sponsor olarak karşımıza çıkacak. Açıklamaya göre Togg, sporcuların antrenman formalarında yer alacak. Ayrıca TFF ile olan anlaşma kapsamında ulaşım ihtiyaçları ve misafir karşılamada da Togg araçların kullanıldığını göreceğiz.

Törende konuşan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu ortaklıktan mutluluk duyduklarını söyleyerek millî takımlarımızı millî markamızla buluşturduklarını belirtti. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise çok anlamlı bir gelişme olduğunu, ülkenin iki değerini bir araya getirerek yepyeni bir güç birliği ortaya koyduklarını ifade etti.