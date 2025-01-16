TFF, Mercedes'le 29 yıldır devam eden araç sponsorluğunu sona erdirdi. Yeni sponsor, Togg olacak.

Türkiye’deki futbol faaliyetlerinin başında olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çok uzun yıllardır Alman otomobil devi Mercedes-Benz ile sponsorluk anlaşması içindeydi. Ancak bugün gelen haberler, 29 yıllık anlaşmanın sona erdiğini gösterdi.

Federasyonun araç sponsoru artık yerli otomobil şirketi Togg olacak. Mercedes’in A Millî Takım’a desteğinin devam edeceği de aktarılmış.

Şimdiden 100’ün üzerinde araç, TFF merkezine gönderildi

TFF’nin Togg ile olan araç sponsorluğu anlaşması, henüz resmî olarak duyurulmadı. Gelen bilgilere göre bu ayın sonlarında yapılacak bir lansmanla kamuoyu duyurusu gerçekleşecek. Ancak daha duyurulmadan ortaklık kapsamında hamleler yapılmaya başlanmış

Öyle ki elektrikli otomobil şirketi, şşimdiden federasyona birçok aracını göndermeye başlamış. Şu ana kadar TFF’nin Riva’daki merkezine 100’ün üzerinde T10X’in gönderildiği aktarılıyor.