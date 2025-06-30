Togg T10X'in 4x4 versiyonu, Bursa'daki teslimat merkezinde görüntülendi. Tasarım açısından herhangi bir değişiklik olmayacak yeni versiyon, "4More" takısıyla gelecek.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), bir süredir sessiz. Ancak bu sessizlik, çok yakında bozulacak gibi görünüyor. Bu bağlamda; Togg T10F'in satışa sunulmasına zaten çok bir zaman kalmadı. Ancak olay bundan ibaret değil. Togg T10X de çok büyük bir yenilikle karşımıza çıkacak.

Togg, T10X'e çok uzun zamandır herhangi bir değişiklik yapmıyor. Ancak bu otomobille ilgili olarak yıllar öncesinden bildiğimiz bir husus var; Togg T10X'in 4x4 versiyonu da satışa sunulacak. İşte sosyal medyada paylaşılan görüntüler, 4 tekerden çekişli T10X'in çok yakında tüketicilerle buluşabileceğini gösteriyor.

Togg T10X'in 4x4 versiyonunda ilk görüntüler:

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Togg, T10X'in 4x4 versiyonunu "4More" ismiyle satışa sunacak. Yeni versiyonun tasarımı, orijinal versiyon ile aynı olacak.

Togg, şirketin Bursa'daki teslimat merkezinde görüntülenen T10X 4More ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak araçların teslimat alanında görüntülenmesi, test sürecinin devam ettiği anlamına geliyor olabilir. Yapılacak açıklamalar, bu otomobille ilgili daha detaylı bilgi edinmemizi sağlayacak.