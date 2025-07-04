Tesla, bugün itibarıyla Türkiye'deki yeni Model Y'nin stoklarını yenilemeye başlıyor. 31 Temmuz'a kadar her gün envantere araç eklenecek ve sipariş verilebilecek.

Tesla, yeni nesil makyajlı Model Y otomobilini yakın zamanda Türkiye’de satışa sunmuştu. Araç, çıkar çıkmaz büyük ilgi görürken geçtiğimzi hafta stok sayısının artırılacağına dair açıklama gelmişti. Otomobil devi, 4 Temmuz itibarıyla her gün envantere araç yüklenmeye başlayacağını duyurmuştu.

Beklenen 4 Temmuz günü geldi çattı. Tesla bugün itibarıyla stokları yenilemeye başlayacak ve daha fazla yeni Model Y’yi satmaya başlayacak. Bu hamleyle ülkemizdeki Tesla kullanıcılarının sayısının iyice artması bekleniyor.

31 Temmuz’a kadar her gün envantere araç yüklenecek

Listeleme takvimi, 4-31 Temmuz tarihleri arası olarak açıklanmıştı. Şirket, bu gün 18.30 itibarıyla envantere yeni Model Y eklemeye başlayacak. 31 Temmuz gününe kadar da her gün bu saatte yeni stoklar eklenecek. Araçlara, Tesla’nın resmî internet sitesi üzerinden ulaşabilecek ve sipariş verebileceksiniz. Aracın arkadan çekişli versiyonu, %10 ÖTV dilimine girmesiyle 1,8 milyon TL’lik fiyata sahipti ve büyük ilgi görüyordu.

Tesla’nın Türkiye’ye yönelik hamleleri hız kesmeden devam ediyor. Şirket, stokların artırılmasına ek olarak bugün bir hamle daha yapmış ve resmî aksesuarların tek bir platform üzerinden alınmasını sağlayan Tesla Shop’u resmen ülkemizde de kullanıma sunmuştu.