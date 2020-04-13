Torrent Film İndirebileceğiniz 3 Yasal İnternet Sitesi

Ülkemizde yaygın olarak BitTorrent ve uTorrent programlarıyla kullanılan torrent dosya paylaşma sistemi, internetten büyük dosyaları daha hızlı indirmenize yarayan bir sistem. Ancak yasa dışı içerik sayısı arttıkça kullanıcıların güvenliği de tehdit altına giriyor. Sizin için yasal olarak çeşitli filmlere ulaşabileceğiniz 3 siteye göz attık.

İnternet üzerinden herhangi bir şekilde telif hakkı ihlal etmeden, ücretsiz bir şekilde torrent film indirmek istiyorsanız, bunu yapmanız araştırma yapmadan pek mümkün olmayacaktır. İnternetteki çoğu torrent film ve oyun sitesi, yükledikleri dosyaları telif hakkını hiçe sayarak paylaşıma açıyor. O dosyaları indirerek telif haklarına girmenin yanı sıra güvenliğimizi de ciddi şekilde riske atıyoruz.

Bu problemi çözebilmeniz adına sizlere yasal olarak torrent film indirebileceğiniz internet sitelerini derledik. Derlediğimiz sitelerin hepsi yurt dışı kaynaklı siteler olduğundan dolayı Türkçe dil desteği sunmuyorlar, ancak aradığınızı kolayca bulabileceğinizi temin ederiz. Sadece telif haklarıyla korunan son dönem filmlerini söz konusu sitelerde bulamayacağınızın altını çizelim. Ancak listedeki siteler ile sağlam filmlere ulaşmanız da mümkün.

Tamamen yasal torrent oyun, film ve müzik siteleri:

Internet Archive

Public Domain Torrents

Legit Torrents

Kullanım amacı: Torrent film, müzik ve kitap indirmenize yarayan büyük bir kütüphane sunuyor.

Aynı Public Domain Torrents gibi, Internet Acrhive sitesi de yasal olarak torrent film, müzik ve kitap indirebileceğiniz başka bir cevher. Sitede gezinmek kolay olmasa da içerisinde büyük bir film, yazı ve ses dosyası arşivi bulunmakta. Yine sitedeki filmlerin hiçbirinin yasal olarak bir sıkıntısı bulunmadığını belirterek kategorilerin bilim-kurgu, korku, komedi ve klasik türlerinde dağıldığını söyleyelim.

Filmlerin dışında sitede bir de televizyon, müzik ve kitap kategorileri bulunmakta. Tabii ki bunların hepsini sorunsuz olarak torrent indirebilirsiniz.

Kullanım amacı: Klasik filmlerin torrent dosyalarına ulaşmak.

Yasal olarak torrent film indirebileceğiniz sitelerden ilk olarak Public Domain Torrents sitesini öneriyoruz. Sitedeki tüm filmler yasal olarak indirilebiliyor. Sitenin kütüphanesindeki filmlerin çoğu klasik ve B-Movie türünden. Torrent olarak indirip izlemek istediğiniz filmin kategorisini aşağıya doğru kaydırarak bulabilmeniz de mümkün.

Kütüphanedeki klasik filmlerin çoğunu başka yerlerde bulmak biraz zor. Tabii filmlerde Türkçe altyazı veya dublaj seçenekleri sitede yok ancak altyazı sitelerinden bulabilmeniz mümkün.

Kullanım amacı: Yasal olarak torrent film ve yazılım indirmenize yarıyor.

Legit Torrents (Yasal Torrentler), isminden de anlaşılabileceği gibi %100 yasal bir biçimde torrent film ve yazılım indirmenize yarayan bir site. Sitede şu anda 3700’den fazla yasal torrent bağlantısı bulunmakta. İnternet sitesi oldukça titiz bir biçimde dizayn edilmiş, içerisinde yer alan arama kutusu sayesinde gezinmek de oldukça kolay. Torrent için arama yaparken kategorilerde Linux distroları, filmler, müzikler, oyunlar, animeler, kitaplar ve uygulamalar gibi başlıklar beliriyor.

Böylelikle bir Webtekno listesinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oyunlar, bilim, genel teknoloji sorunlarını içeren, bu ve bunun gibi birçok faydalı içerik ve rehberden haberdar olmak için sitemizi takipte kalmayı ve düşüncelerinizi/önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın :)