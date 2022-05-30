Toyota İlk Büyük Ticari Aracını Duyurdu: Elektrikli Olacak!

Toyota ve Stellantis, büyük ticari araçlar için yaptıkları iş birliğinin kapsamını genişletti. Yapılan açıklamalara göre Toyota, bu anlaşma ile Fiat Ducato'nun yerine geçecek yeni bir ticari araç üretecek. Tam elektrikli olacak bu büyük ticarinin 2024'te piyasaya sürüleceği duyuruldu.

Japonya merkezli otomobil devi Toyota ile Chrysler, Maserati, Fiat, Peugeot ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis, 2012 yılından beri sürdürdükleri büyük ticari araç anlaşmasının kapsamını genişleteceklerini duyurdular. Yapılan ortak açıklamada, bu anlaşma ile aralarında büyük ticari araçların da yer aldığı bir dizi yeni model piyasaya sürülecek.

Toyota, bugüne dek büyük ticari araç üretimi yaptı. Ancak yaklaşmakta olan araç, bunların en büyüğü olarak Toyota'nın tarihine geçecek. Yetkililer, 2024 yılında piyasaya sürülecek bu ticari aracın elektrikli motora sahip olacağını duyurdular. Sektör kaynaklarına göre Toyota'nın ticari aracı, yıllardır piyasada olan Fiat Ducato'nun yerine geçecek.

Toyota'nın ticari aracı neler sunacak?

Toyota, anlaşma kapsamında geliştirilecek ticari aracıyla ilgili hiçbir teknik açıklama yapmadı. Ancak bu noktada küçük bir beyin fırtınası yapabiliriz. Bu araç eğer Fiat Ducato'nun yerine geçecekse; farklı versiyonlara sahip olacaktır. Bilindiği üzere Fiat Ducato ihtiyaca uygun olarak yolcu ya da yük taşımacılığı için tasarlanabiliyor. İşte Toyota'nın ticarı aracının da böyle olacağını söyleyebiliriz.

Toyota'nın büyük ticari araçları, şirketin Polonya ve İtalya'daki fabrikalarında üretilecek. Toyota'nın ilerleyen dönemlerde küresel lansman düzenlemesi ve bu aracın tüm özellikleri ile fiyatını açıklaması bekleniyor...