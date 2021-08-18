Tam elektrikli ve hibrit güç aktarma organları otomotiv endüstrisinde hızla yayılmaya devam ederken Japon araba üreticisi devi Toyota'nın yeni nesil SUV olarak nitelendirebileceğimiz RAV4 Hybrid'ininin öne çıkan özelliklerini ve fiyat listesini sizler için araştırdık.

Keskin hatları ve yenilikçi görüntüsüyle özellikle göze çarpmak için tasarlanan, ünlü Japon araba markası Toyota’nın RAV4 Hybrid modeli, henüz ülkemizde o kadar olmasa da Avrupa pazarında oldukça talebi olan bir model.

Kompakt bir SUV olarak tasarlanan, hem arazide gösterdiği performans hem de şehir hayatına sağladığı uyumla oldukça sevilen bir model olan RAV4 Hybrid’i sizler için mercek altına aldık. Keyifli okumalar!

Tasarım

Dış Tasarım:

Tüm dikkatleri üzerine çekecek şekilde tasarlanan RAV4 Hybrid, size bir SUV’den isteyebileceğiniz her şeyi sunmakla kalmayıp bunu yaparken aynı zamanda da tarzından asla ödün vermez. Yer yer yuvarlak ve keskin hatların beraber harmanlandığı dış tasarımıyla RAV4 Hybrid oldukça çekici bir dış görünüşe sahip.

Kendisinden önce gelen modellere göre boyutları pek de değişmeyen RAV4 Hybrid’in toplam uzunluğu 4600 mm, genişliği 1850 mm, yüksekliği 1650 mm ve 11 metrelik de tam dönüş çapına sahip. Bu da RAV4 Hybrid için yolların yeterince geniş, virajların ise bir çocuk oyuncağı olduğu anlamına geliyor.

Heybetli gövdesi ve keskin tasarlanmış sis farlarıyla oldukça ciddi ve cüretkâr bir dış görüntüsü var diyebileceğimiz RAV4 Hybrid, bu özellikleriyle diğer araçlardan olan farklılığını hemen hissettiriyor. Kare şeklindeki tekerlek kemerlerinden arkaya doğru uzanan siyah çizgiler aracın yan profilini dengeli bir şekilde şekillendirirken, RAV4 Hybrid’in en az yenilikçi kısmı diyebileceğimiz arka kısmında bulunan arka cam oldukça geniş ve farlar da bagaj kapağının içine yerleştirilmiş. Eğer RAV4 Hyrbrid’e yandan bakacak olursanız, bütün bu özelliklerin tasarıma kattığı ciddiyeti daha net bir şekilde göreceksiniz.

İç Tasarım:

Olabildiğince ferah tasarlanmış RAV4 Hybrid’in iç mekanı, rahat ve ileri seviye teknolojiyle donatılmış bir tasarıma sahip.

Önceliği sürücüsüne konfor sağlamak olan aracın kavraması oldukça keyifli olan üç kollu direksiyonu var. Geniş bir yolcu bölmesi bulunan RAV4 Hybrid’in iç tasarımı, dış tasarımının sert duruşuna tezatlık oluşturacak derecede yumuşak hatlarla tasarlanmış; yeni bir gösterge paneli ve güzelce aydınlatılmış yüzeylerle de bu tasarım desteklenmiş. Bagaj kapasitesi ise 580 litre.

Dokunmatik tuşların dikkat dağıtıcı olduğu düşüncesini benimseyen Toyota'nın tercihi, RAV4 Hybrid’in tasarımında iri ve kullanması daha pratik olan düğmeler kullanmaktan yana olmuş. Bunlara ek olarak aracın Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç adet sürüş modu var.

Konfor:

İç tasarımının son derece tarz ve şık olmasının yanı sıra, RAV4 Hybrid’in asıl amaçladığı şey size konforlu ve pratik bir sürüş deneyimi yaşatmaktır. Eşyalarınızı koyabileceğiniz çok sayıda bölme ile yeterli alana sahip olacaksınız ve buna ek olarak tüm düğmeler ve kontroller de hemen elinizin altında. Toyota, çift bölgeli otomatik klima kontrolü, eğilebilir ve teleskopik direksiyon simidi gibi temel düzeyde birçok inceliğin yanı sıra; döşeme seviyesindeki merdivenden yukarı çıkmak, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, ortam iç aydınlatması ve Toyota'nın SofTex dediği yükseltilmiş suni deri döşeme gibi lüks özellikleri de sunuyor.

Motor

RAV4 Hybrid, 219 beygir gücünde iki elektrik motoruyla desteklenen 2,5 litrelik dört silindirli bir motordan güç alıyor; yani elektrik ve benzin gücünün güzel bir kombinasyonu diyebiliriz. 2,5 litrelik benzinli motor bir elektrik motoruyla bir araya gelerek toplam 218 HP (160 kW) güç vaad ediyor.

Elektrikli motorlardan biri arka tekerleklere güç sağlarken, ikinci motor ve benzinli motor, sürekli değişken otomatik şanzıman (CVT) gibi önleri çalıştırır. Elektriksiz bir modelden sadece daha verimli olmakla kalmayan RAV4 Hybrid, aynı zamanda daha da hızlıdır. Sadece gazlı modelin aynı görevi yerine getirmek için 8,0 saniyeye ihtiyacı varken, RAV4 Hybrid 7,4 saniyede 60 mil/saate ulaşabilir.

Motor özellikleri

Motor: 4 silindirli, benzinli+elektrikli

Motor Hacmi: 2487 cc

Sistem Gücü: 222 HP

Maksimum Tork: 221 Nm 3600 d/d

Elektrikli Motorun Toplam Torku: 202 Nm

Güç Aktarımı: 4X4

Şanzıman: e-CVT otomatik şanzıman

0-100km/s Hızlanma: 8,1 saniye

Maksimum Hız: 180km/s

Tüketim: 4,4 litre

CO2 Salınımı: 102 gram/km

Menzil, şarj ve pil ömrü

RAV4 Hybrid, elektronlarını 18,1 kWh'lik bir pilde depolar ve EPA’ya göre, yalnızca elektrikli sürüş menzili 42 mil olarak ölçülmüştür.

Ekonomik

RAV4 Hybrid, benzinle çalışan dört tekerlekten çekişli bir RAV4 ile karşılaştırıldığında çok daha verimli ve ekonomik olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) RAV4 Hybrid’in sıradan bir RAV4'ü sırasıyla 14 mpg, 5 mpg ve 11 mpg ile geçerek 41 mpg şehir, 38 mpg otoyol ve 40 mpg kombine elde edeceğini tahmin ediyor.

Güvenlik

Toyota Safety Sense Akıllı Sürüş Sistemleri’yle desteklenen RAV4 Hybrid, çıkacağınız yolculukları hem daha konforlu hem de daha güvenli kılıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ve Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS)’den çarpışmaya dayanıklılık açısından geçer notlar alan RAV4 Hybrid, IIHS tarafından 2020’nin En İyi Güvenlik Seçimi olarak bile seçilmişti.

Toyota, sürücü yardımı özelliklerini oldukça ciddi bir şekilde benimser ve birçoğunu RAV4 serisinde standart olarak sunuyor. Sunduğu temel özellikler arasında bulunanlardan en göze çarpanlar şöyle:

Yaya algılamalı standart otomatik acil frenleme

Şeritte kalma yardımı ile standart şeritten ayrılma uyarısı

Standart adaptif hız sabitleyici

RAV4 Hybrid versiyonları

RAV4 Hybrid’in; RAV4 Hybrid 4x4 Flame, RAV4 Hybrid 4x4 Passion, RAV4 Hybrid 4x4 Passion X-Pack ve RAV4 Hybrid 4x4 Passion X-Sport olmak üzere dört farklı versiyonu bulunur. RAV4 Hybrid’in, sadece inci beyazı seçeneği olan RAV4 Hybrid X-Sport versiyonu dışında kar beyazı, inci beyazı, metalik gri, metalik mika kırmızı, siyah, metalik gümüş gri, granit gri ve safir mavi olmak üzere, istediğinizi seçebileceğiniz geniş bir renk skalası bulunur.

RAV4 Hybrid 4x4 Flame:

Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem

Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA)

Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB)

Ön Far LED Işık Çizgisi

RAV4 Hybrid 4x4 Passion:

Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Tüm Hızlarda)

Elektrikli açılabilir panoramik cam tavan

Akıllı bagaj açma

Kablosuz Şarj Ünitesi

RAV4 Hybrid 4x4 Passion X-Pack:

7" Renkli TFT Ekran

Dijital Kameralı İç Dikiz Aynası

Kablosuz Şarj Ünitesi

9 hoparlör

RAV4 Hybrid 4x4 Passion X-Sport:

7" Renkli TFT Ekran

Dijital Kameralı İç Dikiz Aynası

Kablosuz Şarj Ünitesi

9 hoparlör

RAV4 Hybrid fiyat listesi

RAV4 Hybrid ailesinin modellerinin fiyatları güncel olarak şu şekildedir: