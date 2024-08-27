Toyota, uygun fiyatlı kompakt SUV modeli "Starlet Cross"u Güney Afrika'da satışa sundu. Gelişmekte olan ülkeler için geliştirilen otomobil, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Japon otomobil Toyota'dan Türkiye'deki hayranlarını heveslendirecek bir hamle geldi. Şirket, Hindistan'dan sonra Güney Afrika'da da uygun fiyatlı SUV satmaya başladı. "Toyota Starlet Cross" isimli otomobil, aslında Suzuki Fronx'un yeniden markalandırılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıktı.

Toyota Starlet Cross, hiç fena sayılmayan bir tasarıma sahip. Bu bağlamda; aracın ön kısmında LED destekli parçalı far tasarımını görüyoruz ki bu tasarım, oldukça modern görünüyor. Arka kısımda ise yine LED destekli bir aydınlatma barı görüyoruz.

Karşınızda Toyota Starlet Cross

Toyota'nın uygun fiyatlı SUV modelinin iç tasarımı da hiç fena görünmüyor. Kesik yapıdaki bir direksiyona ev sahipliği yapan otomobil, analog gösterge ekranına sahip. Bilgi-eğlence ekranı ise 7 veya 9 inç olarak tercih edilebiliyor.

3.995 mm uzunluk, 1.550 mm yükseklik ve 1.765 mm genişlik değerine sahip olan Starlet Cross, 1.5 litrelik atmosferik motordan güç alıyor. 105 beygir güç üreten bu motor 5 ileri manuel veya 4 ileri yarı otomatik şanzıman ile eşleştiriliyor. Aracın Hindistan versiyonunda ise 1.0 ve 1.2 litrelik motor seçenekleri sunulduğunu belirtelim.

Toyota'nın kompakt SUV modeli, Güney Afrika pazarında 20 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Gelişmekte olan diğer ülkelere de sunulacak Starlet Cross'un Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil ancak gelmesi hâlinde 1 milyon 538 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilen Volkswagen Taigo'ya iyi bir rakip olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii Toyota Türkiye'nin 1 milyon 537 bin TL'ye Yaris Cross, 1 milyon 752 bin TL'ye de C-HR sattığını gerçeğini unutmamak lazım.