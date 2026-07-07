Ford'un ürettiği bazı motorlar, yıllar boyunca dayanıklılıklarıyla ün kazanarak milyonlarca kilometre boyunca sorunsuzluğu ile hafızalara kazındı. Biz de bu içerikte Ford’un ürettiği bu en sağlam motorları ve onları özel kılan özellikleri yakından inceliyoruz.

Ford, otomotiv dünyasında performans kadar dayanıklılığıyla da öne çıkan markalardan biri. Özellikle belirli motor aileleri, hem bireysel kullanıcılar hem de ticari araç sahipleri tarafından uzun ömürlü yapıları sayesinde yıllardır tercih edilmeye devam ediyor.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Elbette her motorun düzenli bakım görmesi gerekiyor. Ancak bazı Ford motorları, doğru kullanım ve bakım şartlarında yüz binlerce kilometreyi rahatlıkla aşabilmeleriyle dikkat çekiyor. Gelin, Ford tarihine damga vuran en sağlam motorlara birlikte göz atalım.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Ekonomik ve uzun ömürlü Ford 1.6 TDCi

Ford’un en bilinen dizel motorlarından biri olan 1.6 TDCi, yakıt ekonomisi ve dayanıklılığıyla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Focus, Fiesta ve C-Max gibi popüler modellerde görev yapan bu motor, düzenli yağ bakımları yapıldığında oldukça yüksek kilometrelere ulaşabiliyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Özellikle uzun yol kullanımında düşük yakıt tüketimi sunması ve sağlam iç yapısı sayesinde ikinci el piyasasında da değerini koruyan motorlardan biri olarak gösteriliyor.

Ticari dayanıklılığın simgesi Ford 2.0 TDCi

Ford’un 2.0 litrelik TDCi motoru, özellikle Mondeo, Kuga, S-Max ve Transit modellerinde uzun yıllar boyunca kullanıldı. Yüksek tork üretmesi ve ağır kullanım koşullarına dayanabilmesi bu motorun en büyük avantajları arasında yer alıyor. Doğru bakım geçmişine sahip bir 2.0 TDCi motorun yüz binlerce kilometre boyunca ciddi mekanik sorun yaşamadan kullanılabildiği biliniyor. Bu nedenle pek çok kullanıcı tarafından Ford’un en sağlam dizel motorlarından biri olarak kabul ediliyor.

Basit ama güven veren Ford 2.5 Duratec

Atmosferik motorlar genellikle turbo beslemeli seçeneklere göre daha az karmaşık bir yapıya sahip. Ford’un 2.5 Duratec motoru da bunun başarılı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle mekanik yapısının nispeten sade olması, uzun vadede arıza riskini azaltıyor. Düzenli bakım yapılan örneklerde oldukça yüksek kilometrelere ulaşabilen bu motor, dayanıklılık konusunda güçlü bir üne sahip.

Hem güç hem dayanıklılık Ford 5.0 Coyote V8

Ford denildiğinde akla gelen motorlardan biri de Mustang modellerinde kullanılan 5.0 litrelik Coyote V8 ünitesi. Yüksek performans sunmasına rağmen sağlam yapısıyla dikkat çeken bu motor, performans tutkunlarının gözdesi olmayı sürdürüyor.

Ağır işlerin vazgeçilmezi Ford 7.3 Power Stroke

Ford’un ağır hizmet tipi pikaplarında kullanılan 7.3 Power Stroke dizel motor, dayanıklılık denildiğinde akla gelen ilk seçeneklerden biri. Yük taşımacılığı, çekme kapasitesi ve uzun süreli kullanım gibi zorlu şartlarda kendini kanıtlamış durumda. Güçlü yapısı sayesinde yüz binlerce kilometre boyunca görev yapabilen bu motor, bugün bile birçok kullanıcı tarafından en güvenilir dizel motorlardan biri olarak görülüyor.

Ford, yıllar boyunca farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden pek çok başarılı motora imza attı. 1.6 TDCi ve 2.0 TDCi gibi ekonomik dizel seçeneklerden 5.0 Coyote V8 gibi performans odaklı ünitelere kadar birçok motor, dayanıklılığıyla otomotiv tarihine adını yazdırmayı başardı. Peki sizce Ford’un ürettiği en sağlam motor hangisi?