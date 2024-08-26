Volkswagen, otomobillerine oyun oynama desteği getireceğini açıkladı. Yakında birçok modelin ekranını konsola dönüştürecek özellikle arabada oyunların keyfini çıkarmak mümkün olacak.

Teknolojik ilerlemelerle birlikte artık araç içi bilgi eğlence sistemleri çok daha gelişmiş hâle gelmiş durumda. Öyle ki şu anda Tesla’dan BMW’ye birçok marka, otomobillerin ekranlarından oyun oynama deneyimi sunabiliyor.

Şimdi de Volkswagen bunlar arasına katıldı. Almanya merkezli otomobil devi, elektrikli ve diğer modellerinde multiplayer oyun oynamanın mümkün olacağını açıkladı.

ID.7’den Passat’a kadar birçok Volkswagen otomobiline oyunlar geliyor

Volkswagen, bu deneyimi sunmak için İsviçre merkezli bulut oyun şirketi AirConsole ile ortaklık kurdu. Ortaklık kapsamında birden fazla multiplayer oyunun otomobillere ekleneceği ifade edildi.

Özelliğin ekleneceği araçların sayısı bir hayli fazla. Yalnızca elektriklilerle de sınırlı değil. Öyle ki açıklamaya göre ID.7, ID.5, ID.4 ve ID.3 elektrikli araçlarda bu özelliği göreceğiz. Ayrıca yeni Passat, Tiguan, Golf ve Golf Estate gibi modellere de eklenecek.

Otomobil devi, AirConsole’u Avrupa’daki belli pazarlardaki araçlarına eylül ortasında sunmaya başlayacak. İlerleyen dönemde daha geniş çapta çıkış yapacağı da belirtilmiş. Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda şimdilik bir bilgi yok. Oyunlar hakkında da bir detay paylaşılmamış.

Sadece park hâlindeyken oyun oynanabilecek

Kullanıcılar, özellikten yararlanmak için araçlarındaki bilgi eğlence ekranından AirConsole’u açacaklar ve karşılarına çıkan kodu telefonlarına okutacaklar. Bunun ardından da oyunlara erişim sağlamak mümkün olacak. Oyunlar sadece araba park hâlindeyken kullanılabilecek. Elektrikli modellerde araçlar şarj olurken de zaman geçirmek için çok kullanışlı olacağını söylemek mümkün.