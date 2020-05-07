İki Yaka Yerine Karaya Yapılan Köprü, Türkiye'nin Gündeminde

Trabzon'nun Arsin ilçesinde, sahil bölgesine 160 metre uzunluğunda kemer şeklinde demirden yaya köprüsü inşa edildi. İki yaka arasına değil de kara üzerine inşa edilen köprünün eleştirilmesi üzerine belediye, köprünün yeniden planlanması için sosyal medya kullanıcılarının görüşlerini almaya başladı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde, belediye tarafından sahil bölgesinde çevre düzenlemesi yapıldı. Proje ile beraber 300 dönümlük dolgu alanında kafeteryalar, yürüyüş yolları, spor alanları ile parkların dışında 2013 yılında demirden bir köprü inşa edildi. 'Seyir köprüsü' olarak adlandırılan, 160 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde karaya inşa edilen köprü, bulunduğu konum itibarıyla epeyce dikkat çekiyor.

Belediye tarafından ışıklandırılarak turizme kazandırılan köprünün inşası, sahilde iki yaka arasına değil de kara üzerine yapıldığı için sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Arsin Belediyesi, köprünün fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Bu köprüyü Trabzon’umuza en mantıklı nasıl şekilde kazandırabiliriz? Yaratıcı yorumlarınızı bekliyoruz" diyerek sosyal medya kullanıcılarının görüşlerini almaya başladı.

'Yeniden Revize Edeceğiz'

Köprünün seyir terası olarak yapıldığını belirten Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, "Meşhur kırmızı köprümüzün kaderini Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ile birlikte sosyal medya üzerinden vatandaşımıza soruyoruz. Burası aslında bir seyir terasıdır. Anıldığı gibi bir köprü değildir. Vatandaşların sahil parkını yüksek bir yerden seyredebilecekleri köprü şeklinde dizayn edilmiş. Ama adı artık köprü. Türkiye gündemine oturdu. Yeniden revize edip en iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Daha iyi ve daha fonksiyonel hale nasıl getirip kullanabiliriz diye milletimizle beraber buranın kaderini belirleyeceğiz. Vatandaşlardan çok çeşitli görüşler var. Kaldırılsın diyenler var. Bulunduğu limandan karşı tarafa kurulsun, kafeterya olmasını isteyenler ve bakımdan geçirilip seyir terası olarak kalmasını isteyenler de var" dedi.

Köprü ile İlgili Görüşler Farklı

Köprü ile ilgili konuşan İbrahim Demirtaş, "Yapılış şekliyle yanlış oldu. Sökülüp başka yere monte edilebilir. Limanın iki ucunu bağlamak için kullanılabilir" dedi. Esnaf Osman Kol da, "Vatandaşlar oraya denizi ve sahili seyretmek için gidiyor. Bence güzel, kalmasını istiyorum" diye konuştu.

Melike Kalyon ise "Gereksiz olduğunu düşünüyorum. Karada başlayıp karada biten bir köprü insanlara nasıl bir yarar sağlayacak. Bence kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.