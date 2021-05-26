Geçmiş Trafik Cezalarını Peşin Ödemek İsteyenlere İndirim

Uzun bir süredir geçmiş borçları nedeni ile artan faizle birlikte devlete borçlanan Türkiye vatandaşları, meclise sunulan yeni yapılandırma kararı ile birlikte biraz rahatlayacakmış gibi görünüyor. Trafik cezası, öğrenim kredisi, Gelir Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, idari para cezası ve Kurumlar Vergisi borcu olan insanlar, bu yapılandarmaya tabii tutulacak.
Yeni yapılandırmadan en çok fayda sağlayacak olan kişiler de trafik cezası bulunan araç sahipleri. Yeni yasaya göre yasak köprü ve otoyol geçiş cezalarını peşin ödemeye karar veren sürücülerin borçlarının enflasyon farko %90 oranında silinmesi planlanırken, diğer trafik cezalarında anapara üzerinden indirim yapılması bekleniyor.
Borcunu peşin ödeyene anaparadan %25 indirim uygulanacak
Meclise sunulan yeni yapılandırma paketi, 15 maddelik borç affından oluşuyor. Bu yapılandırma sayesinde araç sahipleri geçmişe yönelik MTV ve trafik cezası gibi borçlarını çok daha indirimli bir fiyata ödeyebilecek. Yeni yapılandırmanın kısa bir süre içerisinde meclisten geçmesi ve borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların da 31 Ağustos'a kadar başvuru yapması bekleniyor.
Vatandaşlar, başvuru yaptıktan sonraki ilk ayda borçlarının hepsini öderse anapara üzerinden %25'lik indirimden yararlanacak. İlk taksiti ödedikten sonra ikinci ayda kalan tüm borcunu ödeyenlerde ise bu oran %12,5 olacak. Bu indirimler sadece 30 Nisan'dan önce trafik cezası yazılan vatandaşlara uygulanırken, COVID-19 tedbirleri kapsamında kesilen cezalara herhangi bir indirim uygulanması beklenmiyor.
Yeni yapılandırmayla birlikte trafik cezalarında uygulanan indirimin son hali
- Yüzde 10-30 hız aşımı 314 TL, %25 indirimli 235.5 TL
- Yüzde 30-50 hız aşımı 652 TL, %25 indirimli 489 TL
- Yüzde 50 üzeri hız aşımı 1.340 TL, %25 indirimli 1.005 TL
- Alkollü araç kullanmak: İlk seferde 1.340 TL, %25 indirimli 1.005 TL
- Kırmızı ışıkta geçmek: 314 TL, %25 indirimli 235.5 TL.
- Emniyet kemeri takmamak: 144 TL, %25 indirimli 108 TL
- Ehliyetsiz araç kullanmak: 2.698 TL, %25 indirimli 2.023 TL.
- Emniyet şeridini ihlal etmek: 1.340 TL, %25 indirimli 1.005 TL.
- Direksiyonda cep telefonu ile konuşmak: 314 TL, %25 indirimli 235.5 TL.
- Yasaklı yerde park etmek: 144 TL, %25 indirimli 108 TL
- Sis farlarını gereksiz yere kullanmak: 144 TL, %25 indirimli 108 TL
- Drift yapmak: 6.700 TL, %25 indirimli 5.025 TL
- Kask takmamak: 144 TL, %25 indirimli 108 TL.
- Muayenesiz araç kullanmak: 314 TL, indirimli 235.5 TL.
- Emniyet şeridini kullanmak: 1.340 TL, indirimli 1.005 TL