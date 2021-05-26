Geçmiş Trafik Cezalarını Peşin Ödemek İsteyenlere İndirim

Son ödeme günü geçmiş trafik cezası sahiplerini sevindiren bir haber, meclisten geldi. Meclise sunulan yeni borç yapılandırma paketi ile birlikte trafik cezalarını peşin ödemek isteyen vatandaşlara anapara üzerinden indirim uygulanacak.

Uzun bir süredir geçmiş borçları nedeni ile artan faizle birlikte devlete borçlanan Türkiye vatandaşları, meclise sunulan yeni yapılandırma kararı ile birlikte biraz rahatlayacakmış gibi görünüyor. Trafik cezası, öğrenim kredisi, Gelir Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, idari para cezası ve Kurumlar Vergisi borcu olan insanlar, bu yapılandarmaya tabii tutulacak.

Yeni yapılandırmadan en çok fayda sağlayacak olan kişiler de trafik cezası bulunan araç sahipleri. Yeni yasaya göre yasak köprü ve otoyol geçiş cezalarını peşin ödemeye karar veren sürücülerin borçlarının enflasyon farko %90 oranında silinmesi planlanırken, diğer trafik cezalarında anapara üzerinden indirim yapılması bekleniyor.

Borcunu peşin ödeyene anaparadan %25 indirim uygulanacak

Meclise sunulan yeni yapılandırma paketi, 15 maddelik borç affından oluşuyor. Bu yapılandırma sayesinde araç sahipleri geçmişe yönelik MTV ve trafik cezası gibi borçlarını çok daha indirimli bir fiyata ödeyebilecek. Yeni yapılandırmanın kısa bir süre içerisinde meclisten geçmesi ve borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların da 31 Ağustos'a kadar başvuru yapması bekleniyor.

Vatandaşlar, başvuru yaptıktan sonraki ilk ayda borçlarının hepsini öderse anapara üzerinden %25'lik indirimden yararlanacak. İlk taksiti ödedikten sonra ikinci ayda kalan tüm borcunu ödeyenlerde ise bu oran %12,5 olacak. Bu indirimler sadece 30 Nisan'dan önce trafik cezası yazılan vatandaşlara uygulanırken, COVID-19 tedbirleri kapsamında kesilen cezalara herhangi bir indirim uygulanması beklenmiyor.

Yeni yapılandırmayla birlikte trafik cezalarında uygulanan indirimin son hali