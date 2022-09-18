Trafik Kazasından Kaçınmanızı Sağlayacak 12 Tavsiye

Bir yerden bir yere gitmenin en hızlı yollarından biri araba kullanmak. Ancak bunu yaparken bazen o kadar da hızlı gitmemek gerekiyor. Bugün sizlere trafik kazasından kaçınmanıza yardımcı olacak 12 tavsiye vereceğiz.

Bazılarımız okul bazılarımız iş bazılarımız ise bunlardan farklı nedenlerden dolayı trafiğe çıkıyor. Her gün milyonlarca insan kişisel araçlarıyla trafikte araba kullanıyor. Bunlardan bazıları çok dikkatliyken bazıları hem kendini hem de trafikteki diğer insanların ve hayvanların canını tehlikeye atabiliyor. Bilinçsiz araç kullanımı ülkemizde giderilmesi gereken sorunlar arasında yer alsa da özellikle hem kendi canını seven hem de çevresindeki insanlara ve canlılara zarar vermenin yanlış bir şey olduğunun bilen insanlar olarak daha fazla dikkat etmeliyiz.

Bugün sizlere daha önce kazaya karışmış ve bu kazalardan ders çıkaran insanların tecrübelerinden derlediğimiz, çok basit gibi gözükse de ciddi trafik kazalarını önleyebilecek tavsiyelerden bahsedeceğiz. İçeriğimizde alkollü veya uykulu araç kullanımı gibi zaten herkesin yanlış olduğunu bildiği detaylar yerine daha az bilinen ama trafik bilincini artırabilecek detaylar yer alıyor. İçeriğimizdeki bilgilerden bazıları kazayı önlemek için önemli tavsiyeler olurken bazılarıyla kazadan sonra yapabileceğiniz şeyleri içerecek.

1. Arabanın silecek suyunu sürekli kontrol edin.

Yanınızdan geçen bir kamyonun çamurlu su fırlattığını düşünün. Çamuru tüm cama yayarak kör kalmak istemiyorsanız aracın cam suyunun her daim hazır olduğunu bilerek yola çıkın.

2. Bir gözünüz hep ön taraftayken diğer gözünüzle dikiz aynası ve yan aynalardan arkanızı gözetleyin.

Arkadan bütün hızıyla freni patlamış bir kamyon gelebilir. Arkadan vuran suçludur lafını bir köşeye bırakıp kendi canınız için bir gözünüzü arkada tutmayı ihmal etmeyin.

3. Kaza geçirdikten sonra soğuk kanlı olun. Hala akan bir trafikte bulunabileceğinizi unutmayın.

Bazı sürücüler kaza yaptıktan sonra o anın şokuyla kendilerini arabadan atıp yürümeye başlıyor. Özellikle otoban gibi yüksek hızların yapıldığı yollarda başka bir araba da size çarpabilir. Bu sebeple soğuk kanlı olmaya çalışın.

Altınızdaki arabaya ve kendi şoförlüğünüze güvenip de makas atmaya çalışmayın. Hele trafikteki başka bir araçla inatlaşarak yarış yapmaya asla kalkışmayın. Trafiğin kendi frekansının dışına çıkmış olacaksınız ve bu da sizi kazaya fazlasıyla yaklaştıracaktır.

4. Virajlarda sollamaya kalkmayın.

Trafik aceleye gelecek bir şey değildir. Bir virajda sollamak hem sizi hem de trafikteki diğer insanları tehlikeye atar. Önünüzdeki yavaş da gitse sakin kalın. Unutmayın, her virajın bir de sonu vardır.

5. Işıklarda size yeşil yanıyor olsa da kontrollü geçmeyi ihmal etmeyin.

Evet, arkanızdaki arabanın sürücüsü sanki bir yere bir şey yetiştirmeye çalışıyormuş izlenimi veren korna sever biri olabilir. Buna rağmen siz yeşil yanmasına rağmen etrafınızı kontrol edin. Özellikle yeşil ışık yeni yandıysa "2 saniyeden bir şey olmaz" deyip kırmızıda geçmeye kalkan araçlarla kafa kafaya çarpışabilirsiniz.

6. Şerit değiştirirken sadece gireceğiniz şeridi değil dikiz aynasından kendi şeridinizin arkasını da gözetleyin.

Kazaya en çok sebep olan şeyler arasında şerit değiştirmeler var. Şerit değiştirmeniz gerekiyorsa yan aynalarınızı kontrol etmek yeterli değil. Bizzat kendi deneyimlerime göre aracınızın arkasına yapışan o sabırsız kişi siz şerit değiştirirken aynı hamleyi yapmaya kalkabilir.

7. Öndeki aracın arkasına yapışmak yerine takip mesafenizi koruyun.

Trafik, anlık eylemlerin olduğu bir yer. İnsanlar gereksiz frenler yapabilir, arkasına bakmadan şerit değiştirmeye kalkabilir. O sebeple siz takip mesafenizi koruyun. "Sol şerit benim hakkım, çekil önümden" diyerek önünüzdeki arabayı taciz etmek, selektör yapıp öndeki aracı belki de hatalı şerit değiştirmeye zorlamak hem sizi hem de öndeki araçla birlikte tüm trafiği riske atar. Eğer sizi sıkıştırıyorlarsa da sakinliğinizi koruyun ve uygun bir durumda şeridi o arkadaşa bırakın.

8. Hızlı giderken önünüzde trafik birden sıkışıyor ve durmanız gerekiyorsa dörtlülerinizi yakarak arkanızdaki aracı uyarın.

Bu uyarı hem arkanızdaki araba hem de sizin için. Trafiğin durduğunu fark etmeyip 120 km hızla size arkadan vuran bir araba sizin de hayatınızı tehlikeye atacaktır.

9. Yağmurlu ve karlı havalarda hız yapmayın. Ayrıca gerekli önlemleri alın.

Sağanak yağmur dışında çiseleyerek yağan yağmurlar veya çimleri sulaması gereken fıskiyelerin yola fışkırttığı su, arabaların egzozundan yollara serpilmiş yakıt artıklarını o yapıştığı yoldan kaldırır. Bu da yolun buz patenine dönmesine neden olur. Siz siz olun yağmurlu ortamlarda hız yapmayın. Ayrıca kış aylarında yol tutuşunu artıran kış lastiğini takmayı ihmal etmeyin. Kar yağdığında da zincir takmanın hayati önem taşıdığını belirtmeden geçmeyelim.

10. Siz çok iyi bir sürücü olabilirsiniz ancak trafikteki herkesin sizin deneyiminizde olmadığını aklınızdan çıkarmayın.

Trafikte herkes sizin çevikliğinize sahip değil. Bu sebeple kimseyi sıkıştırmayın. Kornoya basarak insanları acele ettirmeyin.

11. Trafikte kendinizi sıkıştırmayın. Her zaman kaçacak bir boşluğunuz olsun.

Trafikte seyrederken kendinizi sıkıştıracak hamleler yapmayın. Bırakın diğer araçlarla yarışmayı. Her zaman bir yere kaçabilecek boşluğunuzun olmasına dikkat edin.

12. Kamyon, TIR gibi büyük araçların yanından geçerken hızınızı kesin.

Kamyon, TIR gibi büyük araçlar korkutucu olmalarının yanında hava akımına da etki eder. Özellikle rüzgarlı bir yerde yüksek hızda giderken bir kamyonun yanından geçtiğinizde aracınızın kontrolünü kaybedebilirsiniz. TIR'ın kestiği rüzgar akımını tekrardan arabanıza yediğinizde ne olduğunuzu şaşırma potansiyeli var. Lütfen dikkatli olun!

Bugün sizlere kaza yapmamak için trafikte dikkat etmeniz gereken detaylardan bahsettik. Tüm bunlar dışında lütfen alkollü bir şekilde araç kullanmayın. Bu sadece sizi değil herkesi tehlikeye atıyor. 3 yaşındaki minik bir çocuğun, yaşayacağı onlarca seneyi elinden almayın. Bunun dışında emniyet kemerinin hayatınızı kurtacağını da lütfen aklınızdan çıkarmayın. Peki daha önce sizler trafik kazası yaşadınız mı? Trafikte nelere dikkat edilebileceğine dair önerileriniz varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı ihmat etmeyin. Umarım hiçbir zaman böyle kötü bir tecrübe yaşamazsınız.