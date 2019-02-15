Transformers War For Cybertron animasyon dizisi, yakın bir zamanda Netflix'te izlenebilecek.

Geçen yılın sonlarında; Transformers film serisinin altıncısı olan Bumblebee yayınlanmıştı. Bunun çok daha ileri boyutlara taşınacağı yönünde bazı haberler geldi. Transformers filmi, bilindiği üzere vizyona girdiği dönemde en çok izlenenler arasına girmeyi başarmıştı.

Netflix, Hasbro ile anlaşma imzalamıştı

Otobotların kıyasıya mücadelesini anlatan bu geniş evrende gözler, yepyeni bir animasyona çevrildi. Netflix Platformu, 2020 yılında Transformers War for Cybertron animasyon dizisine yer vermeyi düşünüyor.

Üstelik Netflix, 2012 yılında Transformers oyuncak üreticisi olan Hasbro ile de uzun bir süreyi kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı. Bundan 7 yıl sonra böyle bir kararla anlaşma daha da güçlendirilmiş oldu.