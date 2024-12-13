Tren Raylarındaki Bu Mantara Benzeyen Çıkıntılar Neyin Nesi?

Tren raylarına koyulan ve mantarı andıran çıkıntılar, trenin geciktirilmesi için. Peki böyle bir şey, tam olarak neden kullanılıyor ve nasıl ortaya çıktı?

İngiliz Mühendis George Dowty, özellikle 1930’lu ve 1940’lı yıllarda mühendislik alanına pek çok katkıda bulundu.

Bunlardan biri de içeriğimizde bahsedeceğimiz, tren raylarında olan ve mantara benzeyen tren geciktiriciler.

İlk olarak bu sistemin mucidine değinmekte fayda var.

George Dowty adlı mucit ve iş insanı; mühendislik dünyasında en çok hidrolik sistemler, uyarı cihazları ve iniş takımları gibi uçak parçalarıyla tanınıyor. Hatta bu parçaları üreten “Dowty Aviation” şirketi de ona ait.

Bunun yanı sıra demir yolu sistemlerinde de güvenliği artıracak önemli teknolojik katkıları var. Dowty'nin buluşları, günümüzdeki modern tren güvenlik sistemlerinin temelini atıyor.

Tren geciktiriciler, güvenlik amaçlı ortaya çıktı.

George Dowty’nin icadı tren geciktiriciler, demir yolu ulaşımında güvenliği artırmak için yapıldı. Bu geciktiriciler sayesinde trenler hızla durabiliyor ve acil durumlarda güvenli bir duruş sağlıyor.

Ayrıca trenin hareketi sırasında fren sistemlerinin düzgün çalışmasını sağlayarak ani duruşlarda yolcuların zarar görmemesini ve trenin raydan çıkmaması için gerekli güvenlik önlemleri alıyor.

Bununla da sınırlı kalmıyor. Raylarda arızalı bir bölgeye yaklaştıklarında trenleri yavaşlatarak trenlerin hızlarını düşürüyor.

Peki nasıl çalışıyor?

Trenin hızı, ayarlanan hızın üzerindeyse cihazlar direnç gösterip treni yavaşlatıyor ve belirlenen hız aralığında kalmaları sağlanıyor.

Sistem sayesinde, tren yan raylardan yoluna devam ederken ray geciktiriciye denk geldiğinde rayın geri dönmesini yavaşlatarak trenin geçişi sağlanıyor. Trenin tekerlekleriyle rayın arasındaki çarpışma sayısını düşürüyor.

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