Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, e-ticaret platformunun gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İkili halka arz sürecini düşündüklerinden bahseden Çağlayan Çetin, 5 yıl içerisinde 5 milyar dolarlık yatırım hedefleri olduğunu aktardı.

Son yıllarda her geçen gün biraz daha fazla kullanıcıya ulaşan e-ticaret platformu Trendyol, geleceğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle Avrupa ve Orta Doğu'ya ulaşmak istenildiği, ifade edildi. Çetin'in açıklamalarına göre Trendyol, bazı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde depolar kurarak, bölgedeki müşterilere ulaşmaya çalışacak. Çetin, "Platformumuzda her ilden binlerce satıcı var. Sattığımız malların yüzde 75'i Türkiye'de üretiliyor. Hedefimiz Türkiye'deki ürünleri Berlin'de, Riyad'da, Dubai'de müşterinin kapısına kadar götürmek. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde bu potansiyelimiz var. Trendyol'dan satılan ürünleri 500 milyonluk Avrupa ve Orta Doğu pazarına, müşterinin kapısına kadar götürmek istiyoruz. Bu amaçla yurt dışında bazı noktalarda ayrıştırma merkezleri ve depolar kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'e göre e-ticaret platformu, yakında önemli bir adım atacak. Bu adım, platformun halka arzını kapsıyor. "Bütün teknoloji şirketleri bir boyuta geldiğinde halka arz oluyor. Halka arzda üçte bir ciromuzun ihracattan geldiğini görmek istiyoruz. Zamanlama olarak hedeflerimize 2024-2025 yıllarında ulaşabiliriz. Belki 2023'e kadar da o hedeflere ulaşabiliriz. Türk şirketi olarak İstanbul ve başka bir pazarla beraber ikili halka arz olabileceğini düşünebiliriz. İkinci yer Londra mı olur, New York mu olur, o günkü duruma bakarız. New York teknoloji şirketleri için önemli bir borsa." şeklinde konuşan Çağlayan Çetin, Trendyol'un halka arz süreci ile ilgili en net açıklamaları yapmış oldu.

5 yılda 5 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Çağlayan Çetin'in değindiği konulardan bir tanesi de Trendyol'un gelecekteki yatırım planlarıyla ilgiliydi. Bu bağlamda; önümüzdeki 5 yıl içerisinde tam 5 milyar dolarlık yatırım yapacaklarından bahseden Çetin, Alibaba'nın da bu kararı desteklediğini belirtti. Yapılan açıklamalara göre Trendyol, önümüzdeki dönemlerde yurt dışındaki bazı şirketleri satın alırken karşımıza çıkacak. Çağlayan Çetin'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Önümüzdeki 5 senede 5 milyar dolarlık hem yurt içinde hem yurt dışında yatırım düşünüyoruz. Bu operasyonlar için yurt dışında şirket satın almaları da değerlendiriyoruz. Bazı yatırımları ise sıfırdan yapacağız. Yatırımcılarımız da bize inanıyor ve sermayeleriyle bizi desteklemeye hazırlar.