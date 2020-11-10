Trendyol’da Bugün İndirime Giren 10 Teknolojik Ürün

Trendyol'un Süper İndirim Günleri kampanyasına göz atarak, indirime giren bazı teknolojik ürünleri seçtik.

Yakın zamanda Avrupa’da hizmet vermeye başlayan ve şimdilik İstanbul’de yemek servisi sunan Trendyol, Kasım ayına özel indirim dönemine giriş yaptı, sitedeki bazı teknolojik ürünlerde uygun fırsatlar oluştu. Dilerseniz listeye geçmeden önce, Trenyol'un Süper İndirim Günleri kapsamındaki tüm elektronik ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Her ne kadar son aylardaki kur dalgalanmaları nedeni ile kampanyalı fiyatlar, geçtiğimiz ayın normal fiyatlarına yakın olsa da değerlendirilebilecek seçenekler mevcut. Sizler için olabildiğince uygun fiyatlara sahip ürünler seçerek listeledik.

NOT: Listede yer alan ürünlerin indirim oranları ve fiyatlarını Trendyol belirlemiş olup bu oran ve fiyatlar, kampanya süresi içerisinde değişim gösterebilir.

Eski fiyat: 186,85 TL

Yeni fiyat: 177,51 TL

Huawei'nin Mi Band gibi serilerle rekabet ürünü olan Band 4 bilekliği, fiyat açısından da daha uygun bir alternatif olarak karşımızda. Elbette adım sayar, kalp sensörü gibi alışılmış ve klasikleşmiş özelliklere sahip. Farklı spor modları ile biyometrik veri takibi yapabiliyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Eski fiyat: 96,90 TL

Yeni fiyat: 92,06 TL

Uygun fiyatlı taşınabilir şarj cihazı arayanlar için ideal bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Ürünün muadilleri 120 TL üzerinde fiyatlara sahipken 100 TL altında satışa sunulması önemli bir avantaj, buradan ulaşabilirsiniz.

Eski fiyat: 1.239 TL

Yeni fiyat: 1.177,05 TL

Trendyol'daki fiyat değişimi çok fazla görünmese de diğer sitelerde 1.299 TL civarı etikete sahip olduğunu söylemek mümkün. AirPods Pro'nun bir alt modeli olarak nitelendirebileceğimiz bu kulaklıklar, hem ses hem de görüşme performansı ile piyasanın en iyilerinden birisi. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Eski fiyat: 178,80 TL

Yeni fiyat: 169,86 TL

Piyasadaki en gözde kulaklıklardan birisi olan Haylou T15, 2250 mAh dahili bataryası ile küçük de olsa yedek bir taşınabilir şarj cihazı. Çok büyük bir oranda indirime girmese de iyi bir kulaklık arayanlar değerlendirebilirler. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Trendyol'da indirime giren diğer teknolojik ürünler:

Trendyol üzerinden tespit edebildiğimiz teknolojik ürünler şimdilik bunlarla sınırlıydı. Eğer dişe dokunur başka indirimler yakalarsak sizleri haberdar edeceğiz. Son olarak, listedeki oran ve fiyatların Trendyol tarafından belirlendiğini ve kampanya süresi içerisinde küçük değişimler yaşayabileceklerini belirtelim.