KDV'ye yapılan indirim düzenlemesinin ardından marketler sattıkları ürünlerde indirim uygulanacağını açıklamaya başladı. Bir indirim açıklaması da popüler e-ticaret platformu Trendyol'dan geldi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerindeki katma değer vergisinin (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü açıklamış ve marketlere de fiyatların düşürülmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. KDV düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardındansa marketler birbiri ardına KDV açıklaması yapmaya başlamıştı.

Açıklamada bulunan Migros, CarrefourSA, ŞOK, BİM ve A101 gibi zincir marketler, yapılan indirim çağrısı doğrultusunda sattıkları ürünlerin fiyatlarında indirim uygulandığını bildirmiş; bunlar arasında Migros, 20 bin civarı üründe KDV düşüşü gerçekleştirildiğini kaydetmişti. Bu gelişmelerin üzerine yüzde 7 oranında indirim uygulanan KDV'ye dair bir açıklama da popüler e-ticaret platformu Trendyol’dan geldi.

Ek indirim uygulayan satıcılara ekstra komisyon ve kampanya desteği

Trendyol, KDV düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, alınan indirim kararının platform üzerinden satış yapan satıcıların fiyatlarına uygulanması adına gerekli adımların atılacağını belirtti.Trendyol tarafından yapılan açıklamada, “Trendyol olarak, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi kararını satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Buna ek olarak platformdaki satıcılara ekstra komisyon ve kampanya desteği sunacağını belirten Trendyol, bu konuya dair olarak da “Tüketicilerimizin, temel gıda ürünlerine uygun fiyatlı olarak ulaşmasını sağlamak için KDV indiriminin yanı sıra ürün fiyatlarında ek indirim yapan satıcılarımıza Trendyol olarak ekstra komisyon ve kampanya desteği sunmaya başlıyoruz.” şeklinde kaydetti.