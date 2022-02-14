"KDV İndiriminin Enflasyona Etkisi Yüzde 1 Bile Olmayacak"

Dünya Gazetesi'nden Alaattin Aktaş, paylaştığı yazısında temel gıda ürünlerinde %1'e indirilen KDV'nin enflasyona etkisinin yüzde 1 bile olmayacağını öne sürdü. Aktaş, gıda enflasyonu özelindeyse indirimin %3'ün biraz daha üzerinde olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin merakla beklediği KDV düzenlemesini cumartesi günü yaptığı açıklamada duyurdu. Cumhurbaşkanı, temel gıda ürünlerinde uygulanan %8’lik KDV’nin %1’e düşürüldüğünü açıkladı. Temel gıda ürünlerine getirilen KDV oranı indirimi hakkındaysa bugün önemli bir yazı paylaşıldı.

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, paylaştığı yazısında KDV indiriminin tüketici fiyat endeksine (TÜFE) etkisinin yalnızca 0,71 puan olduğunu ifade etti. Gıda ürünlerinde enflasyonun bu sene %25,32 olduğunu belirten Aktaş, şubat ayında diğer mal ve hizmetlerin fiyatlarının sabit kalması durumunda indirim sayesinde TÜFE’nin yalnızca 0,71 puan gerileyeceğini ifade etti.

"Gıda maddelerinde etki %3’ü biraz aşacak"

“TÜFE’de bu yıl gıda grubunun ağırlığı yüzde 25.32 düzeyinde. Ancak KDV indirimi gıda grubunun tümünü etkilemiyor. Bir kere yüzde 2.54 ağırlığa sahip ekmek başta olmak üzere bazı gıda maddelerinde KDV zaten yüzde 1, dolayısıyla bunlar için indirim söz konusu değil. Alkolsüz içecekler gibi gıda maddelerinde de KDV yüzde 8’de kalıyor. Bunlar dikkate alınmadığında TÜFE’de vergi indiriminden yararlanan gıda maddelerinin ağırlığı yüzde 21.90’a iniyor.

Şubat ayının ilk yarısında 21.90 olan ağırlık ya da fiyat, verginin yüzde 8’den yüzde 1’e çekilmesiyle yüzde 6.48 oranında (yuvarlayıp yüzde 6.50 diyelim) azalarak ikinci yarı için 20.48’e indi. Bu durumda KDV indirimine konu gıda maddelerinin ağırlığı şubat ayı ortalamasında 21.19 oldu.

Mart ayındaki fiyat, şubatın ikinci yarısında oluşan 20.48 düzeyinde devam edecek ve ay ortalaması da 20,48 olacak. Gıda maddelerinin şubat ayı ortalamasında 21.19 olan fiyatı, ocaktaki 21.90’a göre yüzde 3.25; mart ayında 20.48 olan fiyat da şubattaki 21.19’a göre yüzde 3.34 gerileyecek.”

TÜFE geneline vurulduğunda KDV’deki indirim bir puan olarak bile yansımayacak:

“KDV indiriminden yararlanan ürünlerin ağırlığı (ya da fiyatı) 21.90 düzeyinde. Yani TÜFE'nin kalan kısmı 78.10'luk bir ağırlığa sahip. 78.10'un hiç değişmediğini varsayıyoruz. Ne fiyat artışı var, ne ucuzlama, bu düzey sabit.

Şubata geldik; ocak ayında 21.90 olan KDV indirimine konu gıdanın payı, şubatta 21.19’a geriledi. 21.19 ile sabit varsaydığımız 78.10’u topluyoruz; bulduğumuz değer 99.29.

TÜFE ocak ayında 100 düzeyindeydi. Şubatta inilen düzey ise 99.29. Yani gıdadaki KDV indiriminden şubat ayı TÜFE oranına yansıma yalnızca 0.71 puan. Bir başka ifadeyle şubatta hiçbir mal ve hizmette fiyat değişimi olmazsa, gıdadaki bu KDV indiriminin etkisiyle TÜFE yüzde 0.71 düşecek.”

Hepsi bu! 'KDV yüzde 7 düştü (düşüş yüzde 7 değil, 7 puan, ikisi çok farklı), bu sayede fiyatlar da yüzde 7 gerileyecek' beklentisine girmek güzel de, bu yapılırsa 3 Mart Perşembe günü şubat ayı oranları açıklandığında hayal kırıklığına uğramak kaçınılmaz olur."