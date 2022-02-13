KDV İndirimini Uygulamayan Marketlere Ağır Ceza Uygulanacak

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ile birlikte temel gıda ürünlerindeki KDV oranının %1’e çekileceği duyurulmuştu. Şimdi ise Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KDV indirimini uygulamayan marketlere ağır cezalar kesileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz gün sizlere aktardığımız bir haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KDV indirimi ile ilgili açıklamalarına yer vermiştik. Cumhurbaşkanının açıklamalarına göre içinde peynir, zeytin, yumurta, çay, et, süt, pirinç, sebze ve meyveler, bakliyat ürünleri, protein ve yağ gibi besinler bulunan temel gıda ürünleri üzerindeki KDV oranının %7'den %1'e indirilmişti. Kararın ise hemen uygulamaya konacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Bu kararın ardından sosyal medyada ‘o zaman marketler ürünlere zam yapacak’ yorumları gelmişti. Bu konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından bir açıklama da Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan geldi.

KDV indirimini uygulamayan marketlere ağır ceza kesilecek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter’da yaptığı açıklama ile aksi bir durumun yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını ve temel gıda ürünlerinde KDV’nin %1 uygulanmasına uymayan marketlere ceza kesileceğini belirtti. Muş açıklamasında ''Gıda ürünlerinde KDV’nin %8’den %1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erdoğan da kararı bildirdiği açıklamasında gıda ürünlerinde pazartesiden itibaren indirim beklediklerini, aynı şekilde diğer sektörlerden de benzer bir indirim yaklaşımı beklediklerini söylemişti.

KDV indirimi olacak tüm gıda ürünleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KDV indirimi açıklaması Resmi Gazete’de yayınlandı. Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından spesifik olarak hangi ürünlere KDV indirimi uygulanacağı da belli oldu. Yeni düzenleme ile birlikte KDV indirimi uygulanacak olan gıda ürünleri şunlar:

Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri

Süt, yoğurt, peynir ve bunlardan yapılan ürünler

Su

Çay

Şeker

Tuz

Sıvı ve katı yağlar

Kırmızı et

Beyaz et

Balık

Zeytin

Yumurta

Patates, soğan, biber, domates ve salatalık gibi sebzeler

Meyveler

Konserveler

Turşu

Salça

Reçel

Bal

Pekmez

Tahin Helvası

Fındık Ezmesi

Çikolata

Lokum

Bisküvi

Kraker

Gofret

Pasta

Kek

Baklava

Yufka

Makarna

Şehriye

Tahıl gevreği

Fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri

Baharatlar

Bebek mamaları

KDV indirimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ve fikirlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın.