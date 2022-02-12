Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV'de indirim uygulanacağını açıkladı.

Temel gıda ürünlerine uygulanan katma değer vergisinde (KDV) indirim yapıldı. Yeni ekonomi destek paketinin açıklandığı toplantıya video konferans ile uzaktan bir şekilde katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, indirim haberini bizzat kendisi verdi.

Temel gıda ürünlerine uygulanan KDV oranlarında değişiklik yapılmasını sağlayacak olan yeni düzenlemeyi imzaladığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada “Vergi indirimi enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım haline gelmektedir. Düzenlemeyi yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz” şeklinde kaydetti.

Temel gıda ürünlerininin KDV'sinde yüzde 7 indirim

Yapılan düzenleme ile birlikte devlet olarak gıda ürünlerine yüzde 7 oranında indirim uyguladıklarını ifade eden Erdoğan, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak Erdoğan, KDV’si yüzde 1’e inen ürünlerin de enflasyon sepetinde büyük bir yük olduğunu ifade etti.

Sözlerine gıda sektöründe de bu oranda bir indirim beklediklerini belirterek devam eden Erdoğan, “Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Böylece toplam indirim yüzde 14’ü bulacak. Diğer sektörlerden de aynı indirimi yansıtacak bir yaklaşım bekliyoruz" şeklinde aktardı.

Peki 'temel gıda ürünleri' neleri kapsıyor?