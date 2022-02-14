Zincir Marketlerden 'KDV İndirimi' Açıklaması: On Binlerce Ürünün Fiyatında İndirim Yapıldı

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Temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi ile zincir marketlerden peşi sıra açıklamalar gelmeye başladı. A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK, yüzde 7'lik KDV indiriminin fiyatlara doğrudan yansıtıldığını duyurdular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü açıklamış, marketlere de fiyatların düşürülmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Söz konusu KDV düzenlemesi, 13 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdiyse marketler, birbirlerinin peşi sıra KDV açıklaması yapmaya başladılar.

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden Migros, KDV düzenlemesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda 20 bin civarı üründe KDV düşüşü gerçekleştirildiği ve fiyatların doğrudan indirildiği ifade edildi. Yalnızca bu indirimle yetinmediğini açıklayan Migros, kampanyalar ile gıda fiyatlarında bir nebze daha indirime gidildiğini söyledi.

Migros'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Değerli Müşterilerimiz; Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklaması ardından, 20 binin üzerinde ürünümüzün fiyatı bu doğrultuda indirilmiştir. Ayrıca Migros olarak KDV indirimine ek aile bütçesine iyi gelecek yüzlerce temel gıda ürünlerinde geçerli birçok kampanyamızla en kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünlerle hizmet vermeye devam edeceğiz."
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Diğer zincir marketlerden de benzer açıklamalar geldi:

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Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalardan sonra diğer zincir marketler de Migros gibi açıklamalarda bulundular. Bu bağlamda; CarrefourSA, ŞOK, BİM ve A101 tarafından yapılan açıklamalarda, düzenlemeyle birlikte fiyatların düşürüldüğü ifade edildi. Düşüşün etkisinin ne kadar süreceğini hep birlikte göreceğiz.

Kaynak : https://t24.com.tr/haber/migros-tan-gidada-kdv-oraninin-dusurulmesine-iliskin-aciklama-20-binin-uzerinde-urunun-fiyati-dustu,1014797
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