Türkiye'nin en popüler e-ticaret platformlarından Trendyol, Türkiye A Milli Futbol Takımı, A Milli Kadın Futbol Takımı ve E-Milli Takımı'nın resmi sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması, her iki tarafı da memnun etmiş gibi görünüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), internet sitesinde yayınladığı bir basın açıklaması ile Trendyol'un, milli takımlar resmi sponsoru olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Trendyol, A Milli Futbol Takımı, A Milli Kadın Futbol Takımı ve E-Milli Takımı'nın resmi sponsorluğunu üstlenmiş durumda.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TFF Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üyesi Alkın Kalkavan, EURO 2020 turnuvası başlamadan hemen önce yapılan bu anlaşmanın kritik bir önem arz ettiğini söyledi. Trendyol'un genç ve dinamik bir marka olduğundan bahseden Kalkavan, yapılacak iş birlikleriyle milli takımların gücüne güç katılacağını ifade etti.

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ise ülke değerlerinin yanında olmayı bir görev olarak gördüklerini söyledi. Milli takımların Türk Bayrağı'nı dalgalandırma konusunda önemli bir faktör olduğunu ifade eden Çetin, A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra A Milli Kadın Futbol Takımı ile E-Milli Takımı'na sponsor olmanın kendilerine ayrı bir gurur verdiğini belirtti.

Çağlayan Çetin, yaklaşmakta olan EURO 2020 turnuvası ile ilgili de birkaç cümle kurdu. A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran Cuma günü turnuva kapsamındaki ilk maçına çıkacağını hatırlatan Çetin, milli takımın tüm Türkiye'nin göğsünü kabartacak işler yapacağından emin olduğunu vurguladı. Trenyol Grup başkanı, Türkiye'nin Trendyol'u olarak milli takıma başarılar diliyoruz ifadelerini kullandı.