eFootfball PES 2021'e Özel Yeni Veri Paketleri Duyuruldu

KONAMI, UEFA Euro 2020 için özel hazırlanan ve eFootball PES 2021'e gelecek iki yeni veri paketini duyurdu. Bugün kullanıma sunulacak veri paketi oyuncuları UEFA Euro 2020'ye hazırlarken haziran ayında yayınlanacak ikinci veri paketi, turnuva heyecanını doruk noktasına ulaştıracak. Güncellemelerle oyunculara önemli yenilikler sunulacak.

KONAMİ tarafından yayınlanan ve dünyanın en popüler futbol oyunlarından bir tanesi olan eFootball PES, geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle düzenlemeyen UEFA Euro 2020 turnuvasının resmi oyunu oldu. Bu gelişmeye paralel olarak oldukça özel bir çalışma yürüten KONAMI, eFootball PES 2021 için önemli yeniliklerin olduğu bir güncelleme hazırladı.

eFootball PES 2020'den sonra bir yeni bir oyun olmak yerine bir içerik güncellemesi olarak karşımıza çıkan eFootball PES 2021, "6.0" kodlu veri paketi ile UEFA Euro 2020 heyecanını resmen başlatacak. KONAMI tarafından yapılan açıklamalarda, veri paketi 6.0'nın bugün yayınlanacağı ifade ediliyor. Şirket, haziran ayının sonunda kullanıma sunacağı 7.0 kodlu veri paketi ile de heyecanı doruk noktasına ulaştıracak.

İşte eFootball PES 2021'ye UEFA Euro 2020 için gelen yenilikler

Bugün kullanıma sunulacak 6.0 kodlu veri paketi, Avrupa ülkelerinde olan takımların kadrolarını güncelliyor. Ayrıca bu veri paketiyle Almanya, İtalya, Danimarka ve Macaristan gibi takımlar başta olmak üzere turnuvaya katılacak tüm takımlar için özel kitler sunulacak. Öte yandan hakemler, oyun manşetleri ve şampiyonluk rozetleri de resmi düzenlemelere göre yeniden şekillendirilecek. Elbette bu detaylı değişiklikler, oyundaki bazı futbolcuları da etkileyecek. Çağlar Söyüncü, Liam Cooper, Antoine Griezmann, Joakim Maehle ve Cristiano Ronaldo gibi oyuncular, yepyeni bir görselliğe sahip olacaklar.

Haziran ayında kullanıma sunulacak 7.0 kodlu veri paketi ise yine takım kadrolarının yeni bir güncellemesini içerecek. Ayrıca bu güncelleme, takım büyüklüklerini 23 kişiden 26 kişiye yükseltilecek. KONAMI, UEFA Euro 2020 için hazırladığı veri paketi güncellemelerinin eFootball PES 2021 LITE ve eFootball PES 2021 Mobil'e de geleceğini açıkladı.

Bu arada, UEFA Euro 2020 için eFootball PES 2021'e gelecek yenilikler bunlarla sınırlı değil. Şirket, haziran ayının başından temmuz ayının ortasına kadar devam edecek bir dizi özel kampanya ve etkinlik planlıyor. Şirket, bu etkinlik ve kampanyaların önümüzdeki süreçte açıklanacağını duyurdu.