Netflix, Trivia Crack isimli bilgi oyununa dayanan yeni interaktif dizisi Trivia Quest'i duyurdu. 1 Nisan itibarıyla yayınlanmaya başlayacak ve her gün 1 yeni bölümle kullanıcılara sunulacak dizi, oyunun özüne uygun şekilde oluşturuldu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, yeni bir interaktif dizi duyurdu. Bu interaktif dizi, bir dönem gündeme bomba gibi düşen Trivia isimli bilgi yarışması oyunundan uyarlandı. Netflix, interaktif dizisinin isminin "Trivia Quest" olduğunu açıkladı.

Trivia Quest, oyunun orijinaline bağlı olan bir dizi olarak karşımıza çıktı. Tıpkı Black Mirror gibi bir yapım olan Trivia Quest, verdiğiniz cevaplara göre şekillenebilen bir yapıya sahip. Bu interaktif dizide, Willy isimli karakterin arkadaşlarını kurtarmaya çalışma macerasına eşlik edeceksiniz. Bu arada; Netflix'in Cat Burglar isimli yapımının da Trivia odaklı olduğunu hatırlatalım. Yani bu yapım Trivia için bir ilk değil.

Trivia Quest, nisan ayı boyunca her gün 1 yeni bölüm olarak yayınlanacak

Netflix'in yaptığı açıklamaya göre Trivia Quest, 1 Nisan itibarıyla her gün 1 yeni bölüm olarak kullanıcılarla buluşacak. Netflix aboneleri, dizi yayınlandığında her gün 12 tanesi kolay, 12 tanesi zor olan toplam 24 soru ile karşılaşacaklar. Soruların kategorisi ise tıpkı orijinal oyundaki gibi olacak. Yani kullanıcılara spor, eğlence, sanat, tarih ve coğrafya gibi kategorilerde sorular yöneltilecek.

Netflix aboneleri, Trivia Quest'e akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar ve web sürüm üzerinden ulaşabilecekler. Google TV tabanlı olmayan bazı chromecast cihazları ile Apple TV ise bu interaktif yapımı desteklemeyecek. Trivia Quest için oluşturulan duyuru fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Trivia Quest için hazırlanan fragman: