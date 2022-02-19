Netflix, La Casa de Papel'in ilk resmi duyurusunu videosuyla birlikte yayımladı. Bildiğimiz karakterlerin, farklı oyuncular tarafından oynandığı dizinin yeni versiyonu çok yakında Netflix'ten izlenebilecek.

Netflix’in bir dönemi kasıp kavuran dizisi La Casa de Papel, geçtiğimiz günlerde final yaparak sevenlerine veda etmişti. Yayımlanmaya başladığı günden bu yana dizi çok fazla beğenilmekle kalma, oyunlarda diziye özel kostümler ve eklentiler çıkartıldı. Bu kadar sevilen bir diziyi öyle kolay rafa kaldıramayan Netflix’ten de geçtiğimiz günlerde sürpriz bir duyuru gelmişti.

Dizinin çok sevilen karakteri Berlin’in bir dizisini çıkartmayı planladıklarını duyuran Netflix, Berlin’in 2023 yılında yayımlanabileceğini açıkladı. Şimdi ise bir yeni gelişmemiz daha var. “Şehir adını seç, maskeni tak, ekiple tanışmaya hazırlan” cümlesiyle yayımlanan videoyla La Casa de Papel: Kore dizisinin resmi duyurusu Netflix tarafından yapıldı.

İşte La Casa de Papel: Kore’den ilk görüntüler

La Casa de Papel’in efsane kadrosunun isimlerinin çoğu yeni dizide de karşımıza çıkıyor. Olay örgüsü ve olayların işlenişi de birebir aynı mı olacak yoksa farklı konular işlenecek mi bekleyip göreceğiz. Yeni diziyi çok yakında Netflix’ten izleyebileceksiniz ancak kesinleşen bir yayın tarihi henüz yok.

Bildiğimiz karakterleri farklı oyuncuların oynadığını görmek biraz garip olacağa benziyor. Dizi bildiğimiz dizi, karakterlerin isimleri tanıdık ama pek de bizim Profesör'e Tokyo'ya Berlin'e benzemiyorlar. Sanırım bu duruma alışmamız gerekecek. Dizinin sevenleri bu konu hakkında ne düşünecek ve yeni dizi bir önceki versiyonu kadar sevilecek mi bekleyip göreceğiz. Belki de tek yapmamız gereken bir şans verip ekranlarımızın başına oturmak olacaktır.