Bu akşam 22:45'te başlayan ve TRT 1'de yayınlanan Karadağ - Türkiye maçı sırasında oldukça tartışılacak bir durum yaşandı. Ekranda yer alan reklam alanlarında bahis sitesi reklamları yayınlandı.

Geçtiğimiz aylarda TV8'de yayınlanan Galatasaray-PSV Eindhoven maçı sırasında saha kenarında görünen reklam alanlarında yasa dışı bahis sitesi reklamları dönmüş, konu epey gündemde kalmıştı. TV8, bu olay sonrası hem RTÜK'ten hem de Reklam Kurulu'ndan para cezası almıştı. Benzer bir durum bu akşam oynanan Karadağ - Türkiye maçında meydana geldi.

TRT 1'de canlı olarak yayınlanan maçta, yine saha kenarında görünen reklam panolarından birden fazla yasa dışı bahis sitesi reklamı görüldü. Sosyal medyada, özellikle Twitter'da gündeme gelen konu sonrası ilk yarının bittiği sırada yayında reklam görüntüleri halen devam etmekteydi.

Sosyal medya tepki vermekte gecikmedi:

TV8'de Galatasaray-PSV Eindhoven maçı esnasında yaşanan olay ve sonrasındaki ceza gündemlerinin ardından benzer bir durumun TRT 1'de yaşanması haliyle sosyal medya kullanıcılarını da harekete geçirdi. Milyonlarca kişinin naklen izlediği bir milli maçta böyle bir olayın yaşanmış olması ise gerçekten büyük talihsizlik.

Sosyal medyada kullanıcıların bir kısmı durumu 'mizahi' bir dille eleştirirken, bir kısım ise böyle bir durumun yaşanmış olmasınaa daha ciddi bir tepki gösterdi. Maçta ikinci yarıda da reklamların benzer şekilde yer alıp almayacağı ise merak konusu.

Sosyal medyadan duruma gelen tepkiler: