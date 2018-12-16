  • TRT'de Yayınlanacak Halka Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı

TRT'de Yayınlanacak Halka Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı

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TRT'de Yayınlanacak Halka Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı
TRT ekranlarında seyirciyle buluşacak olan, "Halka" dizisinin ilk fragmanı, seyirciyle buluştu.

Dizi severlerin ilgiyle takip etmesinin beklendiği, TRT 1 ekranlarından seyirciyle buluşacak olan "Halka" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin başrollerini Hande Erçel ve Serkan Çayoğlu paylaşırken, Ahmet Mümtaz Taylan'da dizinin kadrosunda yer alıyor. Ekip de yer alan diğer sevilen oyuncular ise Nazan Kesal, Kaan Yıldırım ve Hazal Subaşı.
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Dizinin konusu iki gencin intikam hikayesini anlatacak. "Halka" ismi, simgesinin üç halka olduğu bilinen bir terör örgütünün ambleminden geliyor. Polisiye dizi kategorisinde yer alacak "Halka", bol askiyon sahneleri ile izleyiciye heyecanlı anlar yaşatacak.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/televizyon/halka-dizisinden-ilk-fragman-geldi-iste-oyuncu-kadrosuna-iliskin-bilgiler-41053487
Etiketler: dizi, halka, halka dizisi
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