Trugo İstasyonlarda Autocharge Dönemi: Artık Şarj Otomatik Başlayacak

Trugo istasyonlarında yepyeni bir dönem başladı. Yeni Autocharge özelliği sayesinde araç, şarj portuna bağlanır bağlanmaz sistem tarafından tanınıp şarj işlemi otomatik olarak başlayacak.

Elektrikli araç kullanıcılarının en büyük dertlerinden biri olan “uygulamaya gir, şarjı başlat” süreci artık tarihe karışıyor. Trugo, sistemine eklediği yeni özellikle şarj deneyimini oldukça pratik hâle getirdi.

Yeni özellikle birlikte artık tek yapmanız gereken şey kabloyu araca takmak. Gerisini sistem hallediyor.

Trugo Autocharge dönemi başladı

Güncellemeyle birlikte Trugo istasyonlarında yepyeni bir dönem başladı. Autocharge özelliği sayesinde:

Araç, şarj portuna bağlanır bağlanmaz sistem tarafından tanınıyor

Herhangi bir uygulama açmadan şarj işlemi otomatik başlıyor

Kullanıcı müdahalesi minimuma indiriliyor

Autocharge nasıl etkinleştirilir?

Adım #1 : Trugo uygulamasını güncelleyin.

: Trugo uygulamasını güncelleyin. Adım #2 : Uygulamadaki “Araçlarım” menüsüne girin.

: Uygulamadaki “Araçlarım” menüsüne girin. Adım #3: Autocharge özelliğini aktif hâle getirin.

Bu ayarı bir kez yaptıktan sonra, sonraki tüm şarj işlemleri otomatik olarak başlayacak.

Togg T10X kullanıcılarının Autocharge özelliğini kullanması için 1.7.2 sürümüne geçmesi şart. Togg T10F sahipleri için ise 2.0 ve üzeri yazılım yeterli.