Trugo İstasyonlarda Autocharge Dönemi: Artık Şarj Otomatik Başlayacak

Elektrikli araç kullanıcılarının en büyük dertlerinden biri olan “uygulamaya gir, şarjı başlat” süreci artık tarihe karışıyor. Trugo, sistemine eklediği yeni özellikle şarj deneyimini oldukça pratik hâle getirdi.
Yeni özellikle birlikte artık tek yapmanız gereken şey kabloyu araca takmak. Gerisini sistem hallediyor.
Trugo Autocharge dönemi başladı
Güncellemeyle birlikte Trugo istasyonlarında yepyeni bir dönem başladı. Autocharge özelliği sayesinde:
- Araç, şarj portuna bağlanır bağlanmaz sistem tarafından tanınıyor
- Herhangi bir uygulama açmadan şarj işlemi otomatik başlıyor
- Kullanıcı müdahalesi minimuma indiriliyor
Autocharge nasıl etkinleştirilir?
- Adım #1: Trugo uygulamasını güncelleyin.
- Adım #2: Uygulamadaki “Araçlarım” menüsüne girin.
- Adım #3: Autocharge özelliğini aktif hâle getirin.
Bu ayarı bir kez yaptıktan sonra, sonraki tüm şarj işlemleri otomatik olarak başlayacak.
Togg T10X kullanıcılarının Autocharge özelliğini kullanması için 1.7.2 sürümüne geçmesi şart. Togg T10F sahipleri için ise 2.0 ve üzeri yazılım yeterli.