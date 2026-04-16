Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Trugo İstasyonlarda Autocharge Dönemi: Artık Şarj Otomatik Başlayacak

Trugo istasyonlarında yepyeni bir dönem başladı. Yeni Autocharge özelliği sayesinde araç, şarj portuna bağlanır bağlanmaz sistem tarafından tanınıp şarj işlemi otomatik olarak başlayacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elektrikli araç kullanıcılarının en büyük dertlerinden biri olan “uygulamaya gir, şarjı başlat” süreci artık tarihe karışıyor. Trugo, sistemine eklediği yeni özellikle şarj deneyimini oldukça pratik hâle getirdi.

Yeni özellikle birlikte artık tek yapmanız gereken şey kabloyu araca takmak. Gerisini sistem hallediyor.

İçerikten Görseller

Trugo Autocharge dönemi başladı

Güncellemeyle birlikte Trugo istasyonlarında yepyeni bir dönem başladı. Autocharge özelliği sayesinde:

  • Araç, şarj portuna bağlanır bağlanmaz sistem tarafından tanınıyor
  • Herhangi bir uygulama açmadan şarj işlemi otomatik başlıyor
  • Kullanıcı müdahalesi minimuma indiriliyor

Autocharge nasıl etkinleştirilir?

  • Adım #1: Trugo uygulamasını güncelleyin.
  • Adım #2: Uygulamadaki “Araçlarım” menüsüne girin.
  • Adım #3: Autocharge özelliğini aktif hâle getirin.

Bu ayarı bir kez yaptıktan sonra, sonraki tüm şarj işlemleri otomatik olarak başlayacak.

Togg T10X kullanıcılarının Autocharge özelliğini kullanması için 1.7.2 sürümüne geçmesi şart. Togg T10F sahipleri için ise 2.0 ve üzeri yazılım yeterli.

Togg Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com