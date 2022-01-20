TÜİK Başkanı'ndan 'Enflasyon Düşük Gösteriliyor' Açıklaması

TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş’ın sorularını cevaplayarak ‘enflasyon düşük gösteriliyor’ iddialarına cevap verdi. Aktaş, böyle bir şey yapması durumunda 84 milyonun hakkını yiyeceğini vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının enflasyon oranını %36,08 olarak açıklamıştı. Fakat bazı bağımsız enflasyon araştırma kuruluşları, ‘gerçek enflasyon’ oranının %80’in üzerinde olduğunu belirtiyordu. TÜİK, uzun zamandır açıkladığı rakamlarla tartışılırken en çok tartışılan konu, enflasyonun düşük gösterildiği iddiası idi.

Bugünse TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer’den bu konuya dair bir açıklama geldi. Dinçer, enflasyonu olduğundan düşük göstermenin kurumda kimsenin içine sinmeyeceğini ifade etti. Çalışanlarının böyle bir duruma ses çıkartacağını belirten Dinçer, “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum.” ifadesini kullandı.

“Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum”

Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş’a konuşan Sait Erdal Dinçer, “Enflasyon oranı hesaplandı önünüze geldi, oranı çok yüksek buldunuz. Törpüleyin şunu der misiniz? Ya da oran size makul ama üst makamlar düşük bir oran bekliyor. O durumda ‘Arkadaşlar bu oranı biraz aşağı çekmemiz gerekiyor’ diye çalışanlarınıza talimat verir misiniz?” sorusuna şu şekilde cevap verdi:

“Diyelim ben ticaretle uğraşıyorum. Bu ticarette birine haksızlık yaptım. Bir süre sonra o kişi bana aynı şekilde davrandı, bu sefer haksızlığa uğrayan ben oldum. Sonuçta bir araya gelir, el sıkışır helalleşiriz.

Oysa enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Biliyorsunuz, milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor. Şimdi o insanların adeta geliriyle oynamak, hakkını yemek... Bunu yapmam, böyle bir sorumluluk altına girmem söz konusu olabilir mi?

Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur; yani başkanın kim olduğunu boş verin. Siz sanıyor musunuz ki TÜİK’te enflasyon hesaplamasıyla ilgili birimde çalışan yüzlerce arkadaşım ortaya koydukları orandan çok farklı bir açıklama yapılmasını sineye çeker, hiç sesini çıkarmaz..”