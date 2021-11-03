TÜİK, Ekim 2021'e ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre ekim ayı enflasyonu, yıllık bazda yüzde 19,89 olarak gerçekleşti. Eylül 2021 ila Ekim 2021 fiyatı en çok yükselen ürün grubu ise giyim ve ayakkabı olarak kayda geçti.

Kasım ayının ilk günlerini yaşamaya başlamamızla birlikte hepimizi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, Türk lirasının Ekim 2021'de de eridiğini gözler önüne seriyor. Dilerseniz hep birlikte, TÜİK'in açıkladığı verilere yakından bakalım.

TÜİK verilerine göre enflasyon, yıllık bazda yüzde 19,89 olarak kayıtlara geçti. Aylık bazda ise yüzde 2,39'luk artış yaşandı. Enflasyondaki artış oranı Aralık 2020'ye göre yüzde 15,75, son 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 17,09 oldu. Eylül ayı enflasyonunun bir numaralı yükseliş kategorisi ise ne yazık ki gıda ve alkolsüz içecekler olarak kayıtlara geçti.

Gıda enflasyonu, ekim ayında da zirveye yerleşti

TÜİK, ekim ayı enflasyonunu oluşturan kategorilerdeki oranları da açıkladı. Yapılan açıklamalara göre gıda enflasyonu, Ekim 2021'de yıllık bazda yüzde 27,41 oldu. Bu kategoriyi yüzde 25,23 ile lokanta ve otel konaklama enflasyonu takip ederken, ev eşyası enflasyonu ise yüzde 23,03 olarak kayıtlara geçti. Fiyatı eylül ayına göre en çok artan ürün grubu ise yüzde 7,56 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bu kategoriyi yüzde 5,97'lik artış ile alkollü içecekler ve tütün ürünleri takip etti.