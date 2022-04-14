TÜİK'ten Onaysız Enflasyon Verisi Yayınlayana Hapis Cezası!

Türkiye'de gerçek enflasyon tartışmaları sürerken, bu tartışmaları daha da büyütecek yeni bir düzenlemenin yolda olduğu iddia edildi. Buna göre TÜİK'e alternatif enflasyon verileri açıklayanlar, metodolojilerini TÜİK'e onaylatmakla yükümlü olacak. Onay alınmadan yapılan paylaşımlar sonucunda hapis cezası verilecek.

Türkiye’de enflasyon artmaya devam ederken Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz aylardan bu yana ‘gerçek enflasyonu’ açıklamadığı iddiasıyla eleştirilerin odağında olmaya devam ediyor. Bu nedenle vatandaşların birçoğu TÜİK’in yanı sıra bağımsız enflasyon araştırma gruplarının da paylaşımlarını takip ederken, bugün bu gruplara yönelik olumsuz bir haber geldi.

Bloomberg’den Fırat Kozok’un aktardığı bilgilere göre hükûmet, TÜİK’e alternatif istatistik yayınları için yeni bir taslak çalışma hazırladı. Bu taslak çalışmaya göre alternatif sonuçlar içeren araştırmaları kamuoyuyla açıklamadan önce bunların kapsamı, örnekleme yöntemi, örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını gösteren metodolojisini onaylatmak üzere TÜİK’e başvurmak zorunda olacak.

TÜİK'ten onaysız enflasyon oranı paylaşanlara hapis cezası geliyor

Gerekçesinde ‘metodolojisi belli olmayan istatistiklerin’ hem TÜİK’e hem de ekonomik göstergelere duyulan güveni hedef aldığının belirtildiği taslağa göre TÜİK, söz konusu çalışmaların başvurularını iki ay içinde sonuçlandıracak. Metodolojisi TÜİK tarafından onaylanmamış araştırmaların sonuçlarıysa herhangi bir yolla kamuoyuyla paylaşılamayacak.

Metodolojiyi TÜİK’e onaylatmadan sonuçları kamuoyuyla paylaşanlar içinse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bununla birlikte sonuçların yayımlandığı internet sitelerine de erişim engeline kadar uzanan cezaların verilebileceği ifade ediliyor. Hükûmetin taslağı aslında bu hafta TBMM’ye sunmayı planladığı, fakat bir süre daha çalışma kararı aldığı belirtiliyor.

ENAG'dan açıklama geldi:

Öte yandan ‘gerçek enflasyon’ oranı için en fazla takip edilen grup olan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), bu iddianın ardından bir açıklama yaptı. Bu ay enflasyon oranını %61,14 olarak paylaşan TÜİK’in aksine %142,63 olarak paylaşan ENAG, “ENAGrup bu sayfada ve her zaman enflasyon oranını halkımız ile paylaşacaktır. Saygılarımızla.” açıklamasında bulundu.