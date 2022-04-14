Merkez Bankası, Nisan Ayı Faiz Kararını Bugün Açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu toplantısının ardından nisan ayı faiz kararını duyuracak. Pek çok anket, faizin rekor kırmaya devam eden enflasyona rağmen bu ay da sabit bırakılacağına işaret ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2021 yılının son aylarında aldığı kararlarla politika faizinde önemli derecede düşüş gerçekleştirmiş, bunun sonucunda da döviz ve enflasyonda yukarı yönlü sert hareket gerçekleşmişti. Günümüzde enflasyonun önüne halen geçilemezken ve yıllık enflasyon oranı %60’ı aşmışken, merakla beklenen günlerden birisi daha geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün bir araya gelecek ve nisan ayı faiz kararı, toplantı sonrasında açıklanacak. Bu yıl boyunca %14 seviyesinde sabit bırakılan faiz, pek çok ankete göre yeniden sabit bırakılacak. Peki diğer beklentiler ne yönde?

Pek çok uzmana göre faiz, yeniden sabit bırakılacak:

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tümü, nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısından faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde olduğunu aktardı. Aynı sonuç, neredeyse her ankette görüldü. AA Finans’ın 18 katılımcıdan oluşan anketi ve Bloomberg’in 19 kurumun medyan beklentisi de %14 seviyesinde sabit bırakılmasına işaret etti. Ekonomistler, yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerini de %14 seviyesinde tuttu.