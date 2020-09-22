Tüketici Hakem Heyetleri ile İlgili İstatistikler Açıklandı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların tüketici hakem heyetlerine erişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, ağustos ayı sonu itibarıyla 375 bin 739 başvuru yapıldığı, bunların en çok akıllı telefonlarla ilgili olduğu ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, ülkemizdeki tüketicilerin mahkemeye gitmeden haklarını aramaya çalıştığı "tüketici hakem heyetleri" ile ilgili istatistikler açıkladı. Açıklanan istatistikler, vatandaşların artık daha bilinçli olduğunu, haklarını arama yoluna gittiğini gösteriyor. Ayrıca vatandaşlar, ağustos ayı sonunda açıklanan istatistiklere göre en çok akıllı telefonlarından şikayetçiler.

Açıklanan rakamlara göre geçtiğimiz yılın ilk sekiz aylık döneminde, E-Devlet üzerinden başvuru yapılan uyuşmazlık sayısı 83 bin 598 olarak gerçekleşmişti. Bu yılın verileriyse 188 bin 215 başvurunun E-Devlet üzerinden gerçekleştirildiğini gösteriyor. Bu durum, vatandaşların tüketici hakem heyetlerine internet üzerinden erişmeyi benimsediklerini gösteriyor. Ancak bazı vatandaşlar, resmi kurumlar üzerinden başvuru yapmaya devam ediyor.

2020'nin ilk 8 ayında toplam 375 bin 739 başvuru yapıldı

Edinilen bilgilere göre bugüne ağustos ayının sonuna kadar tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuru sayısı 375 bin 739. Bu uyuşmazlıkların 311 bin 873 kadarıysa incelenip, karara bağlanmış durumda. Üstelik incelenen uyuşmazlıkların yüzde 60'ı tüketici lehine sonuçlandı. Yani bir sorununuz varsa, tüketici hakem heyetine yaptığınız başvuru büyük bir ihtimalle olumlu sonuçlanacak.

Akıllı telefonlar için 33 bin 427 uyuşmazlık başvurusu yapıldı

Paylaşılan verilerin detaylarına indiğimiz zaman, tüketicilerin en çok akıllı telefonlarından şikayetçi olduklarını görüyoruz. Çünkü belirli tarih aralığında yapılan başvuruların 33 bin 427 tanesi akıllı telefonlar üzerine. Bunu takip eden uyuşmazlık konusuysa 25 bin 882 adet başvuruyla ayakkabılar. Ayrıca 19 bin 507 adet kredi kartı üyelik ücreti ile ilgili, 18 bin 707 adet internet aboneliği ile ilgili, 14 bin 344 adet kredi tahsis ücreti ile ilgili ve 12 bin 453 adet şikayet de GSM abonelikleri ile ilgili yapıldı.

Bu arada, tüketici hakem heyetlerine yapılan şikayetlere sektörler bazında baktığımızda, 167 bin 914 şikayetin perakende ticaret sektörü üzerine gerçekleştiğini görüyoruz. 64 bin 701 şikayetse finans hizmetleri sektöründe karşımıza çıkarken, 46 bin 335 şikayet abonelik hizmetleri, 19 bin 803 ulaşım, sağlık ve eğitim hizmetleri, 9 bin 387 adet de turizm sektöründe şikayet gerçekleşti.