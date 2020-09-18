Yandex'in Türkiye ofisini kapatma kararı aldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre şirket, ekim ayı itibarıyla Türkiye'deki ofisini kapatacak. Türkiye'de hizmet vermeye devam edecek şirket, yönetim işlerini Rusya'daki ofisten yürütecek.

1997 yılında kurulmuş olsa da sesini çok sonradan duyuran Yandex'in, Türkiye'deki ofisini kapatma kararı aldığı öğrenildi. "Marketing Türkiye"de yer alan bir habere göre şirket, Türkiye ofisini ekim ayı itibarıyla kapatacak.

Pek çoğumuzun arama motoru ve internet tarayıcısı olarak kullandığı Yandex, ülkemizde e-ticaret ve navigasyon alanındaki operasyonlarıyla da dikkat çekiyor. Bu arada şirket, Türkiye'deki ofisini kapatıyor olsa da Türkiye'de hizmet vermeye devam edecek. Ancak bundan sonra Yandex'in Türkiye'deki operasyonları, Türkiye yerine Rusya'da bulunan ofisten yönetilecek.

Kararın nedeni düşen gelirler

Edinilen bilgilere göre Yandex'in Türkiye'deki ofisini kapatmasının nedeni, pandemi nedeniyle düşen gelirler. Aslına bakacak olursak şirketin Türkiye'deki gelirlerinin iyi olduğu ancak global tedbirler kapsamında böyle bir kararının olduğu ifade ediliyor. Bu bağlamda Yandex'in Türkiye ofisindeki çalışanlar, ekim ayının gelmesiyle birlikte görevlerini noktalamış olacaklar.