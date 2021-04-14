Başlangıçta bir iki gün süreceğini tahmin ettiği, 30 günlük bir subathon yayını gerçekleştiren Ludwig Ahgren, toplamda 270 binden fazla Twitch abonesine ulaşarak tüm zamanların en fazla aboneye sahip Twitch yayıncısı oldu.

25 yaşında bir Twitch yayıncısı olan Ludwig Ahgren, yaklaşık bir ay önce başlamış olduğu “subathon” adlı yayın etkinliğine dün, bir dünya rekoru kırarak son verdi. 30 gün boyunca aralıksız devam eden yayınında dün, 270.000 abone barajını aşan Ahgren, bu sayede 269.155 aboneye ulaşan Tyler “Ninja” Blevins’in rekorunu kırdı ve tüm zamanların en fazla aboneye sahip Twitch yayıncısı oldu.

Ludwig Ahgren, söz konusu subathon etkinliğinde kanalına abone olan her bir kişi için yayını 10 saniye uzatacağını açıklamıştı. Aslına bakacak olursak Ahgren, etkinliğin başlangıcında yayının bir ya da en fazla iki gün süreceğini tahmin ediyordu. Ancak yayıncının Twitter’da trendlere girmesi, insanların yayının ne kadar süreceğini merak etmesi ve sürekli olarak yeni abonelerin gelmesiyle 2 gün sürmesi beklenen yayın 30 gün sürdü.

On binlerce kişi, Twitch yayıncısının abone sayısının artışını canlı izledi

Aslına bakacak olursak Ahgren, yayını yeni abone gelmediği için değil, tam tersine abonelerin sonu gelmediği için sonlandırdı. 11 Nisan’da bir tweet atan yayıncı, subathon yayınını 13 Nisan’da sonlandıracağını ve son gün gelen her bir abonelik için The Humane Society (ABD’deki bir kar amacı gütmeyen hayvan hakları kurumu) ya da St. Jude’a (ABD’deki bir çocuk araştırma hastanesi) 5 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Peki Ludwig Ahgren, 30 gün hiç ara vermediği yayınında tam olarak ne yaptı? Aslına bakacak olursak bir insan 30 gün boyunca ne yapıyorsa, Ahgren de yayında onu yaptı. Oyun oynadı, yemek yaptı, spor yaptı ve elbette uyudu. Hatta etkinliğin en ilginç yayının uyuduğu evre olduğunu söyleyebiliriz. Ahgren, bunun nedenini şu şekilde açıklıyor:

“En tuhaf olanı, her uyandığımda gittikçe büyüdüğünü hissetmemdi. Bir gece yatağıma 30 bin izleyici, 60 bin abone ile girdim. Kalktığımda 70 bin izleyici, 70 bin abone vardı.”

Ludwig Ahgren'in söz konusu yayın ile ilgili dün gece paylaşmış olduğu video