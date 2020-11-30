Bir grup gencin Dünya'nın ve Güneş'in hareketlerini tartıştığı video, Twitter'da kısa sürede viral oldu.

Dünya düz mü yoksa yuvarlak mı? Dünya mı Güneş’in çevresinde dönüyor yoksa Güneş mi Dünya’nın çevresinde dönüyor? Dünya kendi çevresinde dönüyor mu yoksa öylece duruyor mu? Bu sorular özellikle internetin yaygınlaşması ve düz dünyacıların seslerini daha geniş kitlelere duyurmaya başlamasıyla birlikte daha da çok sorulur oldu.

Anlaşılan o ki Dünya’nın şekli ve hareketi, Türkiye’deki bazı gençlerin de ilgisini çekmiş durumda. Zira dört gencin bir su bardağı ve cep telefonu kullanarak Dünya ile Güneş’in hareketlerini açıklamaya çalıştıkları video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

İzleyenlerin de fark edebileceği üzere genç kardeşlerimizin Dünya ve Güneş’in hareketleri ile ilgili olarak epey yanlış bilgisi bulunuyor. Her şeyden önce; Güneş Dünya’nın değil, Dünya Güneş’in etrafında dönüyor.

Ayrıca yaz ve kış mevsimleri Dünya ile Güneş arasındaki mesafe farkından değil, Dünya’nın eksen eğikliği nedeniyle Güneş ışıklarının daha dik ya da yatay gelmesiyle oluşuyor. Son olarak ise tüm gök cisimleri gibi Güneş’in de kendi etrafında döndüğünü söyleyebiliriz.