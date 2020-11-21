Rus “Cyberpunk Çiftliği” Videosu Viral Oldu

YouTube’da son 48 saatin en çok dikkat çeken videolarından biri Rus Cyberpunk çiftliği oldu. Rusya köy yaşamı ile fütüristtik teknolojileri bir araya getiren video, 48 saatten az sürede yaklaşık 2 milyon defa izlendi.

YouTube’un pek de adı sanı duyulmuş kanalları arasında gösteremeyeceğimiz birchpunk adlı kanal, yeni videosu ile bir anda viral olmayı başardı. Yeni videoda Rusya köylerinde fütüristik teknolojilerin yer aldığı bir video yayınladı.

Bu eğlenceli kısa film, genel olarak Nikolai’ye odaklanıyor. Nikolai, çiftçilikle geçinen Ryazan köyünün bir üyesi. Köyüne yeni çalışanları davet eden Nikolai, bize yedek parça söktükleri uzay gemisini, androidleri ve uçan arabalarını gösteriyor.

Kim demiş teknolojileri eski diye?

Kısa film genel olarak sıradan bir Rus kasabası reklamı gibi başlasa da izlemeye devam ettikçe durumun hiç de öyle olmadığını fark ediyoruz. Nikolai’nin çiftliğindeki çalışanlar androidlerden oluşuyor. Bu androidlerin de “Izhevsk Dynamics Corporation”a ait olduğu söyleniyor. Bu isim tabii ki Boston Dynamics’e bir gönderme.

Videodan da öğrendiğimiz üzere yollar bozuk ama esas sorun yolların bozuk olması değil, zira Nikolai’nin minibüsü uçuyor. Hava türbülansı nedeniyle araç biraz sallanıyor ancak olsun, o kadar olur.

Çöplerin kara deliğe döküldüğü, nükleer enerji ile çalışan traktörlerin bulunduğu bu çiftlikle ilgili videoda, geleneksel Rus şarkılarının da bir çeşit siber coveri yapıldığı gözlerden kaçmıyor.

2 günde 2 milyon izlenme

Video internette yayınlanalı daha 48 saat olmamış olsa da izlenme sayısı açısından baktığımızda 2 milyona yaklaştığını görüyoruz. Videonun sonlarına doğru ise çiftliğin yeriyle ilgili bir sürpriz bulunuyor.

Rus Uzay Ajansı’nın başındaki isim olan Dmitry Rogozin de yapımda “cameo” yapıyor ve “Kızıl Gezegeni Yeşil Yapacağız” yazan bir afişte göze çarpıyor. Rogozin de yaptığı açıklamada ekibin yaratıcı becerilerinden övgüyle bahsetti. Kısa filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Sergei Vasilyev üstlendi. Sanatçı gelecekte de benzer projeler gerçekleştirmek istediğini söyledi. Videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.