Sinovac'ın İnternet Sitesine Siber Saldırı Düzenlendi

Koronavirüs aşısı üreten Sinovac'ın internet sitesi, Türk bilgisayar korsanları tarafından hacklendi. Sitenin girişindeki görsel bölümüne kendi logolarını yerleştiren hackerlar, site genelinde de bazı mesajlar yayınladılar. Son kontrollerimize göre site, yeniden Sinovac kontrolüne geçti.

Sabah saatlerinde Türkiye'ye gelen CoronaVac isimli aşıyı geliştiren şirket Sinovac'ın internet sitesine siber saldırı düzenlendi. "Root Ayyıldız" olarak isimlendirilen bir hacker grubu tarafından saldırıya uğrayan sitede, "Türk Siber Ordusu" ibaresinin görülmesi dikkatlerden kaçmadı. Bilgisayar korsanları, hackledikleri sitede çeşitli mesajlar da yayınladılar.

Sinovac'ın internet sitesine baktığımızda, sitenin kontrolünün yeniden Sinovac'a geçtiğini görüyoruz. Ancak sistem şu an için tam olarak düzelmemiş gibi görünüyor. Zira Root Ayyıldız'ın logosunu koyduğu görsel, an itibarıyla normal haline gelmedi.

Site, saldırı sonrası şu şekilde görünüyordu

Konuyla ilgili olarak hem bilgisayar korsanlarından hem de Sinovac yetkililerinden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bu siber saldırının aşının Türkiye'ye geldiği gün yapılmış olması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca "Keymen" isimli bir ilaç şirketinin tartışılmasının da üzerine gelen saldırı, kafaları iyice karıştırmış oldu. Peki neydi bu Keymen isimli şirket meselesi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CoronaVac aşısının doğrudan Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından alınacağını duyurmuştu. Yani aracı olmayacaktı. Ancak hem yapılan açıklamalar hem de ortaya atılan iddialara göre koronavirüs aşısı, Türkiye ve Azerbaycan'a Keymen isimli bir aşı şirketi tarafından getirilecekti. Yani ortada bir aracı vardı. Bunun üzerine yeniden açıklama yapan Bakan Koca, Keymen'in aracı değil, Sinovac'ın Türkiye distribütörü olduğunu yani bu şirketin Sinovac'ı temsil ettiğini söylemişti.