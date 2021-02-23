Türkiye'nin Elektrik Motorlu Araçlara Yaklaşımı 'Olumlu'

Arabam.com, vatandaşların elektrik motorlu otomobillere olan yaklaşımını tespit edebilmek için yaklaşık 7 bin kişi ile bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 66,2 gibi ezici üstünlüğe sahip kısmı, elektrik motorlu otomobil almayı düşünüyor. Ancak bu kararın hayata geçmesine engel olan sebepler de yok değil.

Türkiye'de popüler bir ikinci el otomobil alım satım ilan sitesi olan Arabam.com, yaklaşık 7.000 kişinin katıldığı bir araştırma yaptı. Vatandaşların elektrik motorlu otomobillere bakış açısını ölçen bu araştırma, yeni nesil otomobillere gösterilen ilginin dikkat çekici seviyelere ulaştığını gözler önüne seriyor. Ancak ülkemizdeki otomobil tutkunları, elektrik motorlu otomobil almadan önce bazı soru işaretleri nedeniyle tedirgin oluyorlar.

Arabam.com'un araştırmasına katılan kişilerin yüzde 66,2'si, elektrik motorlu otomobil satın alabileceğini söylüyor. Bu oran, elektrik motorlu araba almayı düşünmeyen yüzde 33,8'lik kesimin neredeyse iki katı. Ayrıca bir süredir konuştuğumuz yerli otomobil projemiz TOGG, vatandaşların özellikle ilgisini çekiyor. Çünkü anket katılımcılarının yüzde 37,5 gibi bir bölümü, BMW i3, Renault Zoe, Mercedes EQC, Smart EQ ve Hyundai IONIQ gibi modeller yerine Türkiye'nin yerli otomobilini satın almayı düşünüyor.

Elektrik motorlu otomobillerle ilgili en büyük endişe: Şarj istasyonları

Anket katılımcılarına sorulan sorulardan bir tanesi, neden bir elektrik motorlu otomobil tercih edilmeyeceği ile ilgiliydi. Katılımcıların yüzde 36,8 gibi çok büyük bir bölümü, bu soruya ortak bir cevap vererek şarj istasyonlarını vurguladı. Yedek parça kısıtlılığı, model sayısının azlığı ve vergi teşvikinin olmadığı gibi nedenler de vatandaşları elektrik motorlu otomobillerden uzaklaştırıyor olsa da şarj istasyonları yaygınlaşırsa, vatandaşlar gözü kapalı şekilde elektrik motorlu araçlara yönelebilir gibi görünüyor.

Vatandaşların elektrik motorlu otomobil satın almak istemesinin bir numaralı nedeni, yüzde 36,8'lik oranla çevre dostu olması. Anket katılımcıların yüzde 29,7'si ise bu araçları ekonomik oldukları için satın almak istiyor. Yüzde 15'lik kesim araçların sessizliğinden hoşlanırken, yüzde 9'u konfor, yüzde 9'u ise hız ve performans nedeniyle elektrik motorlu otomobil satın almak istiyor.

Arabam.com'un yaptığı araştırmaya baktığımızda, katılımcıların yüzde 40,1'inin elektrik motorlu otomobilleri ekonomik bulduklarını görüyoruz. Ayrıca ankete göre katılımcıların yüzde 50,4'ü, elektrik motorlu otomobillerin tehlikeli olduğunu düşünmüyor. Araştırmada katılımcıların kıyasıya rekabet ettikleri iki konu var ve bu konular, elektrik motorlu araçların uzun yolda kullanılabilirlikleri ile bakım masrafları olarak karşımıza çıkıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 26,6'sı, elektrik motorlu araçların uzun yol için uygun olmadığını söylüyor. Bunun en temel nedeni, şarj istasyonlarının kısıtlı olması ancak böyle düşünmeyen de çok sayıda anketör var. Bu bağlamda katılımcıların yüzde 23,1'ine göre elektrik motorlu araçlar, uzun yolda kullanılabilirler. Ayrıca katılımcıların yüzde 25,3'üne göre elektrik motorlu araçların bakım ve servis masrafları çok yüksek. Yüzde 23,9'luk kesimse bu yaklaşımın doğru olmadığını savunuyor.