Türk Kimyagerlerden Atık Suların Temizlenmesi İçin Dev Adım

Dünyamızda giderek büyüyen bir problem haline gelen zararlı içme sularına bir çözüm de Ege Üniversitesi'nden geldi.

Gerek küresel ısınmayla gerekse insanların israf etmesi dolayısıyla 10 ya da 20 yıl içerisinde içme suyu bulmak, ciddi bir sıkıntı halini alacak. Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde görevli Kimyager Dr. Tülin Deniz Çiftçi ise buna dair yeni bir yöntem keşfettiklerini açıkladı.

Kirli ve ağır metaller içeren sularda kullanılan 'adsorbanı' daha farklı bir yüzeyde deneyerek yeni bir yöntem keşfettiklerini vurgulayan Çiftçi, şu sözleri söyledi:

"Bizim geliştirdiğimiz sistemle birlikte adsorbanı toplama gibi bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Ağır metal ve diğer kirleticileri tek işlemde bitiriyorsunuz. Bulduğumuz yöntemle elde edilen ürünü buzdolaplarında, klimalarda, hava temizleme cihazlarında, su arıtma işletmelerinde, fabrika proses gazı filtre üretiminde, dezenfeksiyon amaçlı, egzoz gazı filtreleyici gibi farklı amaçlarla ve farklı sektörlerde de kullanabileceğiz. Ayrıca, atık ve içme sularının temizlenmesi, daha ekonomik, hızlı ve kolay olacak."

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise yeni keşfettikleri yöntemin pantentini aldıktan sonra ticari olarak satışa başlayacaklarını beyan etti. Umuyoruz bu sayede önümüzdeki yıllarda özellikle ülkemizde bulunan atık sular, daha hızlı ve ekonomik bir şekilde temizlenebilir.