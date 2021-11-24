  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Türk Lirasının Yaşadığı Şok Değer Kaybı Dünya Basınında

Türk Lirasının Yaşadığı Şok Değer Kaybı Dünya Basınında: İşte Atılan Manşetler

2 dk okuma süresi
80
26
9
2
2
Türk Lirasının haftalardır süren değer kaybı, en sonunda 23 Kasım’da daha önce görülmemiş düzeyde bir ivmeye tanıklık etti. Bu artış, dünyadaki birçok basın kuruluşu tarafından da ele alındı.

Son haftalarda Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı, tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Fakat Türk Lirası’nın en fazla şoka uğrattığı gün, 23 Kasım günü, yani dün idi. Dolar, yalnızca birkaç saat içinde Türk Lirası’na karşı 2,11 oranında değerlendi. Piyasadaki belirsizlik sürerken dünyanın en büyük şirketi olan Apple, ürünlerinin Türkiye’deki satışını durdurdu. Ayrıca farklı sektörlerde de ürünlerin satışların durdurulduğu haberleri gelmeye başladı.

Dün yaşanan ani değer kaybı, elbette yabancı basının da manşetindeydi. Yerel, ulusal ve uluslararası tüm medya kuruluşları, Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybını haberleştirdi ve farklı farklı başlıklarla durumu gösterdi. Gelin, yabancı basında Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ve sonucunda ortaya çıkan bazı durumlar hakkında atılan başlıklara bakalım.

Yabancı basında atılan başlıklar:

Bloomberg: Türk Lirası, son 20 yılın en uzun süren kaybında:

türk lirası

FXStreet: Türkiye: And I’m free, free falling (Tom Petty’nin şarkısından alıntı – Serbest düşüşteyim)

türk lirası

Reuters: Liranın çöküşü Türkleri şaşkına çevirdi, muhalefeti kızdırdı

türk lirası

Cointelegraph: Fiat para birimi lira serbest düşüşe geçtiğinden Bitcoin, Türkiye’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

cointelegraph

Fortune: Türkiye’nin para birimi çöküşü o kadar kötüydü ki Apple çevrimiçi satışları askıya aldı

apple

Haaretz: Türkler lira düşüşünden sonra iPhone ve diğer elektronik cihazları alamıyor

türkiye

Bu sabah atılan başlık – Reuters: Türkiye bilinmezlikle karşı karşıyayken Lira rekor seviyeden düştü

dolar
İLGİLİ HABER

Doların Artmasıyla Sağlık, Mobilya ve E-Ticaret Gibi Birçok Sektörde Satışların Durdurulduğu Öne Sürüldü
80
26
9
2
2
Emoji İle Tepki Ver
80
26
9
2
2
En Güncel Haberler