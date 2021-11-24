Türk Lirasının Yaşadığı Şok Değer Kaybı Dünya Basınında

Türk Lirasının haftalardır süren değer kaybı, en sonunda 23 Kasım’da daha önce görülmemiş düzeyde bir ivmeye tanıklık etti. Bu artış, dünyadaki birçok basın kuruluşu tarafından da ele alındı.

Son haftalarda Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı, tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Fakat Türk Lirası’nın en fazla şoka uğrattığı gün, 23 Kasım günü, yani dün idi. Dolar, yalnızca birkaç saat içinde Türk Lirası’na karşı 2,11 oranında değerlendi. Piyasadaki belirsizlik sürerken dünyanın en büyük şirketi olan Apple, ürünlerinin Türkiye’deki satışını durdurdu. Ayrıca farklı sektörlerde de ürünlerin satışların durdurulduğu haberleri gelmeye başladı.

Dün yaşanan ani değer kaybı, elbette yabancı basının da manşetindeydi. Yerel, ulusal ve uluslararası tüm medya kuruluşları, Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybını haberleştirdi ve farklı farklı başlıklarla durumu gösterdi. Gelin, yabancı basında Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ve sonucunda ortaya çıkan bazı durumlar hakkında atılan başlıklara bakalım.

Yabancı basında atılan başlıklar:

Bloomberg: Türk Lirası, son 20 yılın en uzun süren kaybında:

FXStreet: Türkiye: And I’m free, free falling (Tom Petty’nin şarkısından alıntı – Serbest düşüşteyim)

Reuters: Liranın çöküşü Türkleri şaşkına çevirdi, muhalefeti kızdırdı

Cointelegraph: Fiat para birimi lira serbest düşüşe geçtiğinden Bitcoin, Türkiye’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Fortune: Türkiye’nin para birimi çöküşü o kadar kötüydü ki Apple çevrimiçi satışları askıya aldı

Haaretz: Türkler lira düşüşünden sonra iPhone ve diğer elektronik cihazları alamıyor

Bu sabah atılan başlık – Reuters: Türkiye bilinmezlikle karşı karşıyayken Lira rekor seviyeden düştü