Birçok Sektörde Satışların Durdurulduğu Öne Sürüldü

Doların dün 13'ü geçmesiyle birlikte piyasa şok geçirmişken pek çok sektörde satışların durdurulduğuyla ilgili iddialar gelmeye başladı. Ekşisözlük'te ve Twitter'da bu konuda öne çıkan bazı paylaşımlar, önümüzdeki günlerde fiyatlarda büyük bir artış yapılacağını öne sürüyor.

Son haftalarda dolar kurunda durdurulamayan ve çok hızlı yaşanan bir artışla karşı karşıya olan Türkiye’de dolardaki dalgalanmaların piyasaya yansıması pek de geç olmamıştı. Market zincirlerinde bazı ürünleri satışları limitlenmiş, birçok ürüne de zam gelmişti. Fakat 23 Kasım’da TL’nin dolar karşısında sadece birkaç saat içinde 2,11 oranında değer kaybetmesi, piyasada büyük hareketliliğe sebep oldu.

Dün akşam saatlerinde Apple Türkiye, tüm cihazlarının satışlarını durdurdu. Teknolojik ürünlerin fiyatları da gün içinde pek çok e-ticaret sitesinde güncellendi ve tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Öte yandan bu hareketliliğin bunlarla sınırlı kalmadığı ve kalmayacağı da internet kullanıcılarının öne sürdükleri bilgilerle gösterildi.

Birçok şirket satış yapmayı durdurma talebinde bulunmuş:

Twitter’da “L:8” isimli bir kullanıcı, yaptığı paylaşımda e-ticaret yazılımlarını ve şirketlerarası satış uygulamalarını sağladıkları birçok firmanın dolardaki artış nedeniyle satışlarını durdurduğunu iddia etti. Kullanıcı, satışın ve tedarikin olmadığını, ana bayiinin ürün dağıtmadığını, al-sat firmalarının da ürün bulamadığını öne sürdü.

Kullanıcı, paylaşımının devamında satışların durdurulması taleplerinin yalnızca yarım saat içinde geldiğini, firmaların tedarik olmaması nedeniyle satışları durdurmak istediğini söyledi ve çalıştıkları firmaların %90’ının KOBİ olduğunu öne sürdü. E-ticaret sitelerinin yanı sıra benzer bir durum, diğer sektörlerden olduğunu iddia eden bazı Ekşisözlük kullanıcıları tarafından “satışları durdurduk” başlığı altında şu şekilde dillendirildi:

Ekşisözlük'te farklı sektörlerdeki durumu yansıtan paylaşımlar:

Stokların doldurulmadığına işaret eden e-ticaret platformları hakkında şikayetler başladı:

Hepsiburada, bu ve benzeri şikâyetlere konuyu incelemeye başladığını belirttiği bir geri dönüş sağladı.

Türkiye’de e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan bazı kullanıcılar, siparişlerini tamamlamalarının ardından siparişlerinin iptal edildiğini öğrendiklerini dile getirmeye başladı. Siparişlerin iptal olma nedenininse yukarıdaki paylaşımlarla paralel bir şekilde tedarikçilerin stoklarındaki malları korudukları ve satışa sunmadıkları ihtimali olabilir.