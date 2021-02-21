Popüler platformlar için konsept tasarımlar hazırlayan Kamer Kaan Avdan, bu kez iPadOS 15 için hazırladığı tasarımı bizlere sundu. Avdan'ın hazırladığı konsept, iPadOS 15'te istenen çoğu özelliği barındırıyor.

Daha önce Windows 20, Windows 7 ve Android 12 konsept tasarımlarını sizlerle paylaştığımız Türk tasarımcı Kamer Kaan Avdan, bu kez yeni bir tasarımıyla karşımıza çıktı. Kamer Kaan Avdan'ın elini attığı bir sonraki durak, bu yılın haziran ayında görmeyi beklediğimiz yeni iPadOS 15 işletim sistemi sürümü oldu.

Apple'ın iPadOS 15 işletim sistemi sürümüyle kullanıcılarına hangi yeni özellikleri sunacağını henüz kesin olarak bilmiyoruz. Kamer Kaan Avdan da yeni iPadOS 15'in nasıl gözükebileceğini ve neler sunacağını göstermek için aşağıdaki videoyu hazırladı. Elbette videoda gördüğümüz her şeyin Avdan'ın ürünü olduğunu ve iPadOS 15'in kesinlikle böyle gözükeceği anlamına gelmediğini hatırlatalım.

iPadOS 15'in neler sunabileceğine ışık tutan konsept tasarım:

Tasarımcımızın odaklandığı ilk nokta, Apple'ın bir önceki iOS ve iPadOS sürümleriyle birlikte kullanıcılarına sunduğu Widget desteği oldu. Fakat Avdan, bu özelliği iPadOS için bir ileri seviyeye taşıyarak Widget'ların ana sayfada herhangi bir yere yerleştirilebilmesinin ve interaktif olmalarının önünü açtı.

Avdan'ın konseptinde ikinci önemli noktaysa gelişmiş harici ekran desteği oldu. Bu özellik sayesinde iPad, farklı bir ekranın yanında hem ayrı bir monitör görevi görebilir, hem de bilgisayarlarda olduğu gibi ekranı doğrudan monitöre yansıtabilir hale geldi. Ayrıca bir monitörde hangi uygulamanın gözükeceğini kontrol etmenizi sağlayan bir arayüz de eklendi.

Videodaki bir diğer önemli noktaysa çoklu görev yapısını geliştirecek cinsten. Konsept tasarım, iPhone uygulamalarının boyutlarını ayarlamanıza izin veriyor. Ayrıca iPad'in kendisinde yer alan uygulamalar bir baloncuk haline getirilebiliyor, bölünmüş ekran şeklinde aynı anda farklı uygulamalarla kullanılabiliyor.

Türk tasarımcının oluşturduğu iPadOS 15 konsepti: