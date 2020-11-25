Türk Tasarımcıdan Android 12 Konsept Tasarımı

Türk Tasarımcı Kamer Kaan Avdan, Android 12 için konsept tasarım oluşturdu. Android'in genel görünümün neredeyse tamamen değiştirildiği tasarım, kullanıcılara işlevsellik açısından da çok fazla şey sunuyor.

Zaman zaman hazırladığı konsept tasarımlarla haberlerimize konu olmayı başaran Türk Tasarımcı Kamer Kaan Avdan, Android 12 için konsept bir yapı oluşturdu. Android ekosisteminin genel görünümü baştan aşağı değiştiren Avdan, kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunulabileceğini düşünüyor.

Avdan, Android 12 ile birlikte mesajlaşma ekranlarından tutun, çoklu görev yöneticisine kadar aklınıza gelen her şeyi değiştirdi. Özellikle de Mesajlar uygulamasına eklediği kişi sabitleme özelliğiyle ön plana çıkan konsept tasarım, daha önceden açılmış ve hala kapatılmamış olan uygulamaların da daha detaylı bir şekilde görüntülenebilmesini sağlıyor. Üstelik bir kullanıcı, çoklu görev yöneticisinde artık uygulamaları kapatmaktan çok daha fazlasını yapabiliyor.

Türk tasarımcının Android 12 tasarımı işte böyle görünüyor

Türk tasarımcı, Android 12'yle birlikte aynı anda iki uygulamanın da kullanılabileceğini düşünüyor. Pek çok tüketici için çoklu pencereler, kritik bir önem arz ediyor olsalar da geliştiriciler, şu an için bu yönde bir çalışma yapmadılar. Ayrıca Avdan'a göre Android 12'yle karanlık mod kullanan tüketiciler, duvar kağıtları konusunda da daha fazla kontrol imkanına sahip olabilecekler.

Avdan, bugüne dek oluşturduğu konsept tasarımlarla tüketicilerin beğenisini kazandı. Daha önce Windows 7, Windows 20 ve macOS için çeşitli konsept tasarımlar oluşturan Avdan, Android 12 konseptiyle de adından söz ettirmeyi başaracak gibi görünüyor.

İşte Android 12 için oluşturulan konsept tasarım