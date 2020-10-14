Türk Telekom'dan Oyunculara Özel Fiber İnternet Kampanyası

Türk Telekom, fiber internet paketi satın almayı düşünen oyunseverler için bir kampanya başlattı. PlayStore ile birlikte başlatılan bu kampanya, belirlenen internet paketini satın alan tüketicilere ücretsiz oyun, cüzdan kodu ve indirim kuponu gibi hediyeler veriyor.

Türkiye'nin en eski internet servis sağlayıcısı Türk Telekom, fiber internet hizmeti satın almayı düşünen tüketiciler için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında tüketiciler, Türk Telekom'un bir girişimi olan dijital oyun mağazası PlayStore'dan çeşitli hediyeler kazanabiliyorlar. Bu kampanya, şu sıralar yeni bir internet hizmeti bağlatmak isteyen oyunseverleri memnun edecek gibi görünüyor.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamalara göre 20 mbps ile 100 mbps aralığında herhangi bir limitsiz fiber internet tarifesi satın alan tüketiciler, her ay bir adet ücretsiz oyuna sahip olma imkanı yakalayacaklar. Ayrıca oyunseverlere Free to Play oyun paketleri ile oyuncu ekipmanlarında kullanılabilen 100 TL'lik PlayStore cüzdan kodu kazanacaklar.

Türk Telekom'un başlattığı kampanya, sadece bunlarla sınırlı değil. Kampanya kapsamında limitsiz fiber internet paketi satın alan tüketiciler, Goldmaster Home'un internet sitesi üzerinden yapacakları herhangi bir alışverişte kullanabilecekleri yüzde 55'lik indirim kuponunun da sahibi olacaklar. Üstelik bu internet sitesinden alınan herhangi bir ürün için kargo ücreti de ödenmeyecek.

Türk Telekom'un açıklamalarına göre bu kampanyaya dahil olmak isteyen tüketiciler, 100 mbps hıza sahip fiber internet paketine 24 ay taahhütlü şekilde 159 TL (aylık) sahip olabilecekler. Bu denli yüksek bir hıza ihtiyaç duymayan ya da altyapısı yetersiz olan tüketiciler ise giriş paketi olan 20 mbps hıza sahip fiber internet paketine, aylık 89 TL karşılığında sahip olabilecekler.