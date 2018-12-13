Türk Telekom, Yeni AKN’siz Tarifelerini Sitesinden Kaldırdı

Geçtiğimiz gün 1 Ocak 2019’da başlayacak AKN’siz internet dönemi için paketlerini ve fiyatlarını açıklayan Türk Telekom, özellikle internet ortamında çok fazla eleştiri aldı. Düşük hızların piyasa koşullarına göre yüksek fiyatlara sahip olması, kullanıcıların tepkisini topladı. Tepkilerin ardından firma, dün gece yeni tarife ve fiyatlarını internet sitesinden kaldırdı.

Adil Kullanım Kotası’nın resmen kalkacağı 1 Ocak 2019 tarihine çok az kaldı. Ülkemizin en büyük altyapı işleticisi ve servis sağlayıcısı olan Türk Telekom, haliyle yeni dönemde nasıl bir fiyat politikası izleyeceği en çok merak edilen firmaydı. Dün (12 Aralık 2018) yeni tarife ve fiyatlarını açıklayan firma, büyük eleştirilere maruz kaldı.

Özellikle internet hizmetini halihazırda AKN olmadan, çok daha ucuza sunan firmaların varlığı, Türk Telekom’un fiyatlarını iyice göze batan bir hale getirmişti. Zira en ucuz tarifede internet hızı 4 Mbps’ye kadar olurken, bu tarifenin sözleşmeli aylık ücreti 59 TL olarak açıklanmıştı. Üstelik sözleşmenin ikinci 12 aylık kısmında paket özellikleri değişmeden fiyat 69 TL’ye yükseliyordu.

Açıklanan tarife ve fiyat listesi şöyleydi:

4 Mbps : 59,90 TL

6 Mbps : 69,90 TL

8 Mbps : 79,90 TL

16 Mbps : 92,90 TL

24 Mbps : 119,90 TL

35 Mbps : 149,90 TL

50 Mbps : 249,90 TL

100 Mbps : 335,90 TL

AKN’nin kalkıyor olmasından dolayı tüketiciler daha faydalı ve adaletli internet erişimi beklerlerken, yüksek fiyatlarla karşılaşmışlardı. Gelen çok sayıda olumsuz tepkinin ardından Türk Telekom, internet sitesinde de yer alan yeni tarifeleri yayından kaldırdı. Lider Kampanya olarak bilinen bu tarifeye ait “Sık Sorulan Sorular” köşesi hala yayındayken, Lider Kampanya paketlerinin detaylarına ulaşılamıyor.

Henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmayan firmanın, gelen tepkilerden dolayı fiyatları revize etme ihtimali de bulunuyor. Bir açıklama yapıldığında size aktarıyor olacağız.