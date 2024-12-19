Türkiye'nin önde gelen mobil operatörlerinden Turkcell, Ata Demirer'in başrolünü üstlendiği yeni reklam filmini yayınladı.

Türkiye'nin önde gelen mobil operatörlerinden Turkcell, yeni reklam yüzünün Ata Demirer olduğunu yayınladıkları yeni ve eğlenceli reklam filmiyle açıkladı.

Farklı sinema filmi türlerinden ilham alınarak hazırlanan yeni Turkcell reklam filmi eğlenceli yapısı ve güldüren detaylarıyla sosyal medyada da gündem oldu.

Turkcell'in Ata Demirer'li yeni reklam filmi

Şirketin geçmişteki reklam kampanyalarının başarısından söz eden Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç şu ifadeleri kullandı:

"Turkcell olarak hizmet ve ürünlerimizde kaliteden asla ödün vermiyoruz. Öncü ve lider markaya yakışır yatırımlarımızla bunu sürdürüyoruz. Reklam filmlerimizde de aynı prensibi gözetiyoruz. 30. yılımızı kutladığımız 2024 boyunca, coşkumuzu birçok alanda müşterilerimizle paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sevilen, başarılı işleriyle dikkat çeken ve markamıza değer katacağına inandığımız isimlerle çalışıyoruz. Yolculuğumuza sevgili Kerem Bürsin’le başladık. Birlikte oldukça ses getiren kampanyalara imza atmaya devam ediyoruz. 30. yıl iletişimleri ile eş zamanlı olarak sevgili Ata Demirer ile de görüşmelerimizi başlatmıştık. Mart ayından bu yana Ata Demirer ile yapacağımız iletişimlerin de hazırlıklarını yürüttük. Ata Demirerli reklam platformumuzda heyecan verici bir iletişim serimiz olacak. Bu platformu şekillendirirken yıllardır severek izlenen farklı sinema filmi türlerinden yola çıktık. Bilim kurgudan maceraya, Yeşilçam filmlerinden süper kahraman yapımlarına kadar farklı türlerden ilham alarak hazırladığımız bu platformun adı ‘Bir Turkcell Yapımı’ oldu."

Ata Demirer'in başrolünde yer alan reklam filminin çekimleri 160 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi ve reklamda 200’e yakın oyuncu ve figürasyon yer aldı. Aynı zamanda yapım için 200’e yakın kostüm ve aksesuar hazırlandı.

Peki siz Turkcell'in yeni reklam filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.