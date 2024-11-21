Turkcell Mobil Uygulaması Baştan Aşağı Yenilendi

Turkcell, mobil uygulamasını yenilerken servislerini tek bir uygulamada birleştirdi.

Turkcell, mobil uygulamasını baştan aşağı yeniledi. Ayrıca firmanın yayınladığı pek çok hizmet ve uygulama da tek bir uygulamada birleştirildi. Yeni uygulama sayesinde kullanıcılar Turkcell, SuperOnline, Pasaj ve TV+'a ve Turkcell ekosisteminde yer alan marka ve servislere tek bir noktadan erişebilecekler.

25 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ve aylık 200 milyon trafiğe sahip olan Turkcell uygulaması, yeni yapısı ile birlikte daha çok kullanıcı ve daha çok trafik çekecek gibi görünüyor. Turkcell bu hamleyle hem kullanıcılarına özel fırsatlar sunmayı hem de işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesini amaçlıyor.

Ayrı uygulamalar gerekmeyecek

Yenilenen uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, "Turkcell olarak, teknolojinin gücünü en üst düzeyde kullanarak müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Yenilenen uygulamamızla, kullanıcılarımız her türlü işlemi hızla ve kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Mobil iletişimden dijital servislere kadar tüm uygulama, hizmet ve çözümlerimizi tek bir platformda sunarak müşterilerimize en kolay, hızlı ve çözüm odaklı dijital deneyimi yaşatıyoruz. Ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda, yenilikçi uygulamalarımızla ön saflarda yer almaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Turkcell bütün uygulama ve hizmetlerini tek bir yerde toplayarak Turkcell ekosistemine giriş portalı hâline getirmiş oldu. Bu sistemde müşteriler farklı servislere de kolayca üye olabiliyorlar. Ayrıca uygulamada "Salla Kazan" gibi özellikler de yer almaya devam ediyor. Uygulama da sadece mobil hizmet uygulaması olmaktan çıkıyor ve internet hizmeti gibi ek hizmetleri de kapsamaya başlıyor.