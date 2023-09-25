Turkcell, daha 10 gün önce görevine başlayan yeni CEO'su Bülent Aksu'nun görevine son verdi. Şirket, kovulma nedenine ilişkin hiçbir açıklama yapmadı.

Yaklaşık 2 hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'deki en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell'in 2019 yılından beri CEO'su olan Murat Erkan'ın istifa ettiğini açıkladığından bahsetmiştik. Turkcell, istifadan birkaç gün sonra yeni CEO'nun Bülent Aksu olduğunu duyurmuştu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yeni bir açıklama yapan Turkcell, Bülent Aksu'nun kovulduğunu açıkladı. KAP'taki açıklama kısa ve özdü. Kovulmanın gerekçesine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Turkcell'in KAP'taki açıklaması şu şekilde:

Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Bülent Aksu'nun görevi, 25 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere sona ermiştir.



Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu'ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz.

Turkcell'in KAP'ta paylaşılan açıklamasına buradan ulaşılabilir.